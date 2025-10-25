Le 14 février dernier, Lara Croft faisait un retour très attendu auprès des fans avec Tomb Raider 4-6 Remastered, seconde compilation remastérisée de ses premières aventures développées par Core Design. Et bien que les dernières semaines n’aient pas été toutes roses pour le titre, qui a notamment vu éclater une énorme polémique en raison de son recours à l’IA, l’heure est aujourd’hui venue pour Saber Interactive de remettre un peu de baume sur le cœur des fans avec un événement hautement attendu depuis des mois : l’arrivée des versions physiques.

Les éditions physiques de Tomb Raider 4-6 Remastered enfin disponibles

En effet, à l’instar de Tomb Raider 1-3 Remastered l’an dernier, cette nouvelle compilation a elle aussi finalement droit à une version physique, dont la sortie se fait en différé. Disponible depuis le 24 octobre chez tous les revendeurs, celle-ci est alors proposée au tarif de 34.99€ dans son édition Standard, et de 54.99€ dans son édition Deluxe. Notez en revanche que seules des versions PS4, PS5 et Nintendo Switch sont proposées, l’éditeur ayant décidé de faire l’impasse sur la version Xbox de Tomb Raider 4-6 Remastered.

Notez également que si l’édition Standard ne contient que le jeu, l’édition Deluxe, quant à elle, s’accompagne d’une série de bonus supplémentaires. Les joueurs y retrouveront ainsi un boîtier Steelbook, un CD best-of des meilleures musiques de Tomb Raider 4-6 Remastered, et enfin un livre de 150 pages comprenant toutes les maps de La Révélation Finale, Sur les traces de Lara Croft et L'Ange des Ténèbres ; le tout entreposé dans une jolie boîte collector. De quoi en faire un objet indispensable pour tous les fans de Tomb Raider donc, qui sont décidément plutôt bien gâtés en ce moment à ce sujet.

