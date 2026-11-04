Tomb Raider: Legacy of Atlantis ne serait-il que le premier remake d’une longue série pour la franchise ? Voici ce que nous avons découvert lors de notre interview avec les créateurs.

Après huit longues années d’absence, Lara Croft fera enfin officiellement son grand retour dans Tomb Raider: Legacy of Atlantis, une nouvelle aventure pensée pour réimaginer l’épisode fondateur de 1996. Et comme nous le savons déjà, cela ne sera que le début, puisqu’un deuxième jeu baptisé Catalyst lui emboîtera le pas dès 2028. Suivi, on l’imagine, de futurs épisodes dans les années d’après. Des épisodes qui pourraient alors comprendre des remakes de Tomb Raider 2 et 3, en tout cas si l’on se fie à ce que nous a dit Flying Wild Hog lors de notre interview.

Un remake de Tomb Raider 3 déjà envisagé par les créateurs de Legacy of Atlantis ?

En effet, à l’occasion des 30 ans de Tomb Raider, nous avons eu l’opportunité d’aller à la rencontre des créateurs de Legacy of Atlantis lors de l’événement TR30 Derby qui, comme son nom l’indique, s’est déroulé dans la ville où a été développé le premier opus de la franchise. Nous en avons alors profité pour échanger longuement avec Raul Siqueira et Arek Tomaszewski sur les coulisses de ce nouvel opus, et notamment sur les sacrifices que peut impliquer la création d’un jeu. C’est alors que le directeur artistique du jeu a déclaré la chose suivante :

« Je pense que d’ici à ce que nous fassions Tomb Raider 3, nous devrons le faire » Arek Tomaszewski, lors d'une interview pour Gameblog

Cette phrase, prononcée à la suite d’une remarque du directeur de Legacy of Atlantis évoquant le fait qu’il « ne pense pas qu’on puisse créer un jeu » sans faire de compromis à un moment ou à un autre du processus, nous a alors rapidement interpellés. Car si l’on prend un peu de recul, on peut constater que la déclaration en question emploie étonnamment un futur relativement certain plutôt que le conditionnel habituellement d’usage dans ce genre de situation. Un peu comme si, finalement, le remake de Tomb Raider 3 était déjà acté pour le studio.

Après les remasters, de vrais remakes pour la première trilogie de Tomb Raider ? / © Aspyr Media

Les indices semblent décidément se multiplier

Se pourrait-il, donc, que cela soit le signe que des remakes du deuxième comme du troisième opus soient déjà à l’étude chez Flying Wild Hog et Crystal Dynamics ? Voire même, à un certain degré, en pré-production à l’heure où sont écrites ces lignes ? Après tout, rappelons que lorsque nous les avions déjà interrogés à ce sujet lors de la Gamescom 2026, Siqueira avait loué le travail de Capcom sur les remakes de Resident Evil, et avait déjà affirmé que si les choses ne tenaient qu’à eux, ils poursuivraient assurément avec un remake de Tomb Raider 2.

D’autant plus qu’entre-temps, une rumeur partagée par le média français PSI nous a également appris que « les remakes du reste de la trilogie originale sont déjà prévus, sans même attendre la sortie de Legacy of Atlantis ». Tout du moins c'est ce que leur auraient affirmé leurs propres sources, évidemment restées anonymes, chez Flying Wild Hog. Autant dire que dans un tel contexte, donc, il est difficile de ne pas voir dans la déclaration que nous a faite Tomaszewski un nouvel indice plutôt sérieux allant en ce sens.

Tomb Raider sur les traces de Resident Evil et Silent Hill ?

Maintenant, insistons tout de même sur le fait que cela ne reste qu’une simple interprétation de notre part, et non une quelconque affirmation. Déjà parce que même si cela devait s’avérer, on ne sait jamais réellement de quoi l’avenir sera fait dans cette industrie où les plans peuvent très vite évoluer. Mais aussi parce que cette déclaration à elle seule ne peut faire office de confirmation au fait qu’un remake de Tomb Raider 3 est bel et bien en développement. Pour l’heure, on garde donc les pincettes de rigueur.

Cela étant dit, si Legacy of Atlantis est un succès, il n’aurait rien de surprenant à voir les créateurs de Tomb Raider poursuivre dans cette voie, en suivant par exemple le modèle de Capcom et Konami sur des franchises comme Resident Evil et Silent Hill. Surtout alors que nous nous trouvons désormais aux portes d’une nouvelle ère pour Tomb Raider, qui se veut être la synthèse de 30 ans d’histoire. Mais avant de le découvrir, rendez-vous le 12 février prochain pour la sortie de Legacy of Atlantis sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.