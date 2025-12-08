Lara Croft est loin d'avoir raccroché ses double pistolets. L'héroïne la plus culte du monde vidéoludique va connaître encore bien des péripéties. Ne serait-ce que cette semaine, vous pourrez découvrir la seconde saison de la série animée produite par Netflix. Cela dit, les fans attendent plus particulièrement un nouveau jeu Tomb Raider. Or, il se pourrait en fait que plusieurs soient en préparation, dont un que personne n'aurait vu venir. L'annonce serait plus qu'imminente.

Un retour aux sources pour Tomb Raider ?

Ça se bouscule pour Tomb Raider. La saga d'aventure enchaîne les projets depuis quelque temps. Nous avons eu droit à deux compilations des six premiers épisodes dans une version remastérisées. Une nouvelle histoire totalement inédite est également en préparation du côté de Crystal Dynamics, sous la houlette d'Amazon Games pour éditeur. Cependant, de récentes rumeurs font état d'un autre projet qui risque d'en étonner plus d'un.

En effet, la relecture des aventures originales de Lara Croft ne serait pas terminé. Le compte fan Society of Raiders, qui partage toute l'actualité de la franchise sur les réseaux sociaux, a eu vent d'un autre projet de jeu vidéo pour la célèbre archéologue. Selon des sources anonymes, un remake du tout premier Tomb Raider serait en cours de développement. Ce serait donc une nouvelle refonte complète après TR Anniversary, paru en 2007.

Compte tenu de l'existence d'un premier remake et de la sortie tout de même récente de la compilation de remastérisée, cette rumeur a de quoi surprendre et même de décevoir celles et ceux qui attendent surtout Unified, le nouveau jeu original. Cela dit, cette refonte serait probablement une manière de fêter les 30 ans de la saga Tomb Raider l'an prochain.

En effet, la rumeur rapporte que le remake de Tomb Raider 1 serait annoncé à l'occasion des Game Awards 2025, le 11 décembre prochain. Si tel est le cas, alors on pourrait s'attendre à une sortie prévue courant 2026, histoire de marquer le coup. Même si cela ne serait pas le renouveau tant attendu pour la franchise, ce serait au moins une manière de patienter d'ici au lancement du nouveau projet de Crystal Dynamics.

Tomb Raider, 1996. © Eidos Interactive / Core Design.