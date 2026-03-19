Après plus d’un an d’inactivité, notamment justifiée par la sortie de Tomb Raider 4-6 Remastered en février 2025, Tomb Raider 1-3 Remastered reprenait du service la semaine dernière avec l’arrivée d’une grosse mise à jour surprise. Au programme de celle-ci : un nouveau mode de jeu, Challenge, accompagnée d’une série de nouvelles tenues… mais aussi et surtout d’une armada de bugs et autres problèmes critiques. De quoi provoquer la colère des fans, donc, et pousser Aspyr à prendre la parole pour faire le point sur la situation.

Aspyr répond à la colère des fans de Tomb Raider 1-3 Remastered

En effet, après plusieurs jours de silence assourdissant, qui ont notamment motivé les joueurs à se mobiliser pour faire bouger les choses, l’éditeur de Tomb Raider 1-3 Remastered a finalement décidé de s’exprimer sur le sujet par le biais de ses réseaux sociaux. « À la communauté Tomb Raider : nous avons pris bonne note et apprécions vos retours concernant la récente mise à jour de Tomb Raider 1-3 Remastered. Notre priorité absolue est de proposer un correctif qui résoudra les problèmes de textures et les bugs techniques », peut-on ainsi lire sur X.

« De plus, une série de mises à jour est prévue pour résoudre divers problèmes techniques sur toutes les plateformes ». Car rappelons qu’au-delà d’avoir mis à jour le jeu sur les plateformes où il était déjà disponible, Magic Media en a également profité pour le porter sur iOS, Android et Nintendo Switch 2, où il rencontre également de nombreux problèmes. Des problèmes qui, si tout se passe bien, devraient donc être réglés dans un futur plus ou moins proche, tandis que le studio travaille sur de nouveaux correctifs en ce moment même.

Notons qu’Aspyr a également profité de ce communiqué pour revenir sur l’une des accusations des fans de Tomb Raider 1-3 Remastered, qui reprochent au studio d’avoir largement recouru à l’IA pour cette mise à jour. « Les tenues de cette mise à jour ont été créées par notre équipe d’artistes » se défend alors la compagnie, en assurant « qu’aucun élément généré par l’IA n’a été utilisé ». On soulignera toutefois qu’Aspyr se contente ici de parler des tenues, et non des nouveaux artworks et visuels des trophées, qui sont pourtant précisément au cœur de ces accusations.

Plus d’infos à venir prochainement

Quoi qu’il en soit, cela reste tout de même une belle victoire pour les fans de Tomb Raider, qui devraient prochainement pouvoir reprofiter de Tomb Raider 1-3 Remastered dans les meilleures conditions possibles. Ou en tout cas, on l’espère. « Nous vous communiquerons plus de détails sur le contenu et la date de sortie de la mise à jour dès que possible » conclut finalement Aspyr à ce sujet, en invitant au passage la communauté à signaler tous les bugs rencontrés sur le site officiel pour les aider. Autant dire qu’il y a du boulot.

Source : Aspyr