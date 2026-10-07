Pendant que la communication autour de Tomb Raider: Legacy of Atlantis ne cesse de s’intensifier au fil des semaines, le travail continue pour les équipes d’Aspyr sur Tomb Raider 1-3 Remastered. En effet, depuis l’introduction du Mode Challenge en mars dernier, le titre a fait l’objet de plusieurs mises à jour, notamment destinées à corriger les innombrables bugs introduits pour l’occasion. La dernière en date, baptisée « Challenge Mode Patch 4 », vient d’ailleurs en corriger une nouvelle salve, sans pour autant apporter aux fans ce qu’ils voulaient réellement.

Tomb Raider 1-3 Remastered se met à jour avec le Patch 4

Un mois après l’arrivée du « Challenge Mode Patch 3 », qui avait introduit une armada de correctifs aussi indispensables qu’attendus pour le bien de Tomb Raider 1-3 Remastered, Aspyr a enfin déployé le fameux Patch 4 qui avait été promis pour l’occasion, et qui apporte sans surprise son lot de correctifs supplémentaires sur l’ensemble des plateformes. Voici le patch notes complet, tel que partagé sur le site officiel du studio :

Corrections de bugs pour Tomb Raider 1-3 Remastered

Plusieurs plateformes

Correction de l'accès au 6 ème secret du niveau Le Portail du Lude

secret du niveau Le Portail du Lude Correction du ramassage du cristal dans Zone de plongée et du blocage du trophée « Les cristaux sont éternels »

Réintroduction des instructions manquantes dans La Demeure de Lara

Correction de l'animation et des effets visuels de la tourelle

Correction d'erreurs de traduction et de textes manquants en polonais

Ajout d'une traduction manquante pour le réglage « Luminosité » de Tomb Raider 1-3 Remastered

Correction des traductions des descriptions de tenues

Correction d'un blocage des déplacements au bord des rampes à certains endroits

Le rendu de la carte d'Aldwych et le blocage de la progression ont été corrigés

Correction de l'accès au 5 ème secret d'Aldwych en mode Défi

secret d'Aldwych en mode Défi Correction du blocage des déplacements dans l'espace entre l'avion et l'arbre

iOS et Android

Correction des traductions du texte « Rétablir les valeurs par défaut » dans le menu « Options »

Correction des images du DLC et du mode Défi, qui apparaissaient trop zoomées avec le texte tronqué lorsqu'une manette était connectée

L'arme dégainée en début de niveau après une mort ou le chargement d'une sauvegarde effectuée arme au poing a été corrigée

Correction de la désactivation automatique de la marche après la fermeture du menu « Options » ou de l'inventaire de Tomb Raider 1-3 Remastered

Correction du rechargement des sauvegardes de Nouvelle partie +, qui n'appliquait pas l'effet de soin des cristaux de sauvegarde

Le mauvais alignement des images des niveaux de la région Antarctique dans la Sélection de chapitre a été corrigé

Android

Correction d'une boucle de cinématique et d'une défaillance des commandes à la manette après la réduction du jeu

Correction des chutes de FPS dans le niveau La Grande Muraille

La baisse de FPS dans le menu des paramètres de Tomb Raider 1-3 Remastered a été corrigée

iOS

Correction d'un blocage de la cinématique d'introduction lors du verrouillage puis du déverrouillage du téléphone

Correction de l'impossibilité de débloquer le succès « Cauchemar à Vegas »

La barre de vie empoisonnée qui ne disparaissait pas après un changement de jeu a été corrigée

Correction du scintillement de la barre de vie durant le combat contre Puna

Correction de l'hypersensibilité du joystick sur les commandes tactiles de Tomb Raider 1-3 Remastered

Introduction d'une voix off de tutoriel manquante dans La Demeure de Lara

Nintendo Switch 2

Correction de l'inventaire qui se rouvrait après l'utilisation d'une trousse de soins

Les fans continuent de partager leur frustration

Un patch extrêmement bienvenu, donc, qui suscite toutefois encore quelques plaintes de la part des fans de Tomb Raider 1-3 Remastered, qui regrettent notamment que certaines de leurs revendications n’aient toujours pas été entendues par Aspyr. « 4 patchs et on n’a toujours pas de munitions infinies après avoir terminé le jeu, ni de véritable sélecteur de niveaux », déplore notamment l’un d’eux sur X, en ajoutant que « les versions originales en disposaient » pourtant. « J’en ai marre de le réclamer ».

Et ce n’est pas la seule plainte que l’on peut trouver. D’autres, par exemple, regrettent également que certains des apports de la seconde compilation, Tomb Raider 4-6 Remastered, n’aient toujours pas été introduits dans celle-ci, alors même que cela pourrait permettre d’en améliorer la qualité. On parle notamment de l’ajout de certaines textures en 3D, ou d’améliorations de gameplay qui pourraient rendre le jeu encore plus confortable pour le public.

Tomb Raider 1-3 Remastered aura-t-il droit à un Patch 5 ?

Maintenant, est-il possible que ces revendications soient adressées dans un éventuel Patch 5 ? Pour l’heure, on l’ignore. Notons toutefois que contrairement au Patch 3, où il avait été annoncé d’entrée de jeu qu’un Patch 4 était d’ores et déjà en préparation, le dernier patch notes de Tomb Raider 1-3 Remastered ne mentionne aucune mise à jour supplémentaire à venir. Et même si cela ne confirme pas forcément que le suivi du jeu est arrivé à son terme, la question se pose forcément chez les fans de Tomb Raider.

Source : Aspyr