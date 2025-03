Après notre compilation des codes de triche sur 4-6 Remastered, place donc à la même chose pour son prédécesseur, Tomb Raider 1-3 Remastered, valable tant sur PC, PlayStation, Xbox Series et Nintendo Switch, mais avec forcément des contrôles différents. Aspyr n'a en effet pas dénaturé l'expérience originale, puisque même les moyens de passer des niveaux ou avoir toutes les armes avec des munitions infinies, entre autres joyeusetés sont également de la partie.

Tous les codes de triche pour Tomb Raider 1-3 Remastered

Bien qu'ils accomplissent généralement les même objectifs, les codes de triche sont spécifiques à chacun des jeux composant la collection Tomb Raider 1-3 Remastered. Nous allons donc détailler ci-dessous quels codes accomplissent quelles actions sur chaque titre. À noter que beaucoup de ces codes demandent de réaliser des actions très spécifiques, avec le schéma de contrôle classique. À savoir le mode de déplacement original des jeux remasterisés. Il sera toutefois possible de retourner aux contrôles modernes une fois les codes rentrés. Notons également que leur utilisation bloquera la progression des trophées/succès. À utiliser donc à vos risques et périls. Avec tous les avertissements de rigueur détaillés, voici donc la marche à suivre pour chaque code et chaque plateforme.

Codes de triche pour Tomb Raider 1

Sauter le niveau

Procédure pour toutes les plateformes

Faire un petit pas en avant Faire un petit pas en arrière Tourner sur vous même trois fois dans le sens inverse des aiguilles d’une montre Sauter en avant

PC

Faire un petit pas en avant ( Shift + ↑ )

) Faire un petit pas en arrière ( Shift + ↓ )

) Tourner sur vous même trois fois dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ( ← )

) Sauter en avant ( Alt + ↑ )

PlayStation

Faire un petit pas en avant ( R1 + ↑ )

) Faire un petit pas en arrière ( R1 + ↓ )

) Tourner sur vous même trois fois dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ( ← )

) Sauter en avant ( □ + ↑ )

Xbox

Faire un petit pas en avant ( RB + ↑ )

) Faire un petit pas en arrière ( RB + ↓ )

) Tourner sur vous même trois fois dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ( ← )

) Sauter en avant ( X + ↑ )

Nintendo Switch

Faire un petit pas en avant ( R + ↑ )

) Faire un petit pas en arrière ( R + ↓ )

) Tourner sur vous même trois fois dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ( ← )

) Sauter en avant ( Y + ↑ )

Toutes les armes / Munitions

Faire un petit pas en avant Faire un petit pas en arrière Tourner sur vous même trois fois dans le sens inverse des aiguilles d’une montre Sauter en arrière

Procédure pour toutes les plateformes

PC

Faire un petit pas en avant ( Shift + ↑ )

) Faire un petit pas en arrière ( Shift + ↓ )

) Tourner sur vous même trois fois dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ( ← )

) Sauter en arrière ( Alt + ↓ )

PlayStation

Faire un petit pas en avant ( R1 + ↑ )

) Faire un petit pas en arrière ( R1 + ↓ )

) Tourner sur vous même trois fois dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ( ← )

) Sauter en arrière ( □ + ↓ )

Xbox

Faire un petit pas en avant ( RB + ↑ )

) Faire un petit pas en arrière ( RB + ↓ )

) Tourner sur vous même trois fois dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ( ← )

) Sauter en arrière ( X + ↓ )

Nintendo Switch

Faire un petit pas en avant ( R + ↑ )

) Faire un petit pas en arrière ( R + ↓ )

) Tourner sur vous même trois fois dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ( ← )

) Sauter en avant ( Y + ↑ )

Cheat Codes pour Tomb Raider 2

Sauter le niveau

Procédure pour toutes les plateformes

Allumer une torche Faire un petit pas en avant Faire un petit pas en arrière Tourner sur vous même trois fois dans le sens inverse des aiguilles d’une montre Sauter en avant

PC

Allumer une torche ( Slash « / » ) Faire un petit pas en avant ( Shift + ↑ ) Faire un petit pas en arrière ( Shift + ↓ ) Tourner sur vous même trois fois dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ( ← ) Sauter en avant ( Alt + ↑ )

PlayStation

Allumer une torche ( depuis l’inventaire ou en utilisant le raccourci Pavé Tactile + L1 ) Faire un petit pas en avant ( R1 + ↑ ) Faire un petit pas en arrière ( R1 + ↓ ) Tourner sur vous même trois fois dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ( ← ) Sauter en avant ( □ + ↑ )

Xbox

Allumer une torche ( depuis l’inventaire ou en utilisant le raccourci Touche Select ◲ + LB ) Faire un petit pas en avant ( RB + ↑ ) Faire un petit pas en arrière ( RB + ↓ ) Tourner sur vous même trois fois dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ( ← ) Sauter en avant ( X + ↑ )

Nintendo Switch

Allumer une torche ( depuis l’inventaire ou en utilisant le raccourci Touche « – » + L ) Faire un petit pas en avant ( R + ↑ ) Faire un petit pas en arrière ( R + ↓ ) Tourner sur vous même trois fois dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ( ← ) Sauter en avant ( Y + ↑ )

Toutes les armes / Munitions

Procédure pour toutes les plateformes

Allumer une torche Faire un petit pas en avant Faire un petit pas en arrière Tourner sur vous même trois fois dans le sens inverse des aiguilles d’une montre Sauter en arrière

PC

Allumer une torche ( Slash « / » ) Faire un petit pas en avant ( Shift + ↑ ) Faire un petit pas en arrière ( Shift + ↓ ) Tourner sur vous même trois fois dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ( ← ) Sauter en arrière ( Alt + ↓ )

PlayStation

Allumer une torche ( depuis l’inventaire ou en utilisant le raccourci Pavé Tactile + L1 ) Faire un petit pas en avant ( R1 + ↑ ) Faire un petit pas en arrière ( R1 + ↓ ) Tourner sur vous même trois fois dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ( ← ) Sauter en arrière ( □ + ↓ )

Xbox

Allumer une torche ( depuis l’inventaire ou en utilisant le raccourci Touche Select ◲ + LB ) Faire un petit pas en avant ( RB + ↑ ) Faire un petit pas en arrière ( RB + ↓ ) Tourner sur vous même trois fois dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ( ← ) Sauter en arrière ( X + ↓ )

Nintendo Switch

Allumer une torche ( depuis l’inventaire ou en utilisant le raccourci Touche « – » + L ) Faire un petit pas en avant ( R + ↑ ) Faire un petit pas en arrière ( R + ↓ ) Tourner sur vous même trois fois dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ( ← ) Sauter en arrière ( Y + ↓ )

Faire exploser Lara

Procédure pour toutes les plateformes

Faire n’importe lequel des cheat codes précédents, sans allumer de torche au préalable.

Codes pour Tomb Raider 3

Sauter le niveau

Procédure pour toutes les plateformes

Dégainer vos deux pistolets Faire un petit pas en arrière Faire un petit pas en avant S’accroupir Se relever Tourner sur vous même trois fois Sauter en avant

PC

Dégainer vos deux pistolets ( Espace ) Faire un petit pas en arrière ( Shift + ↓ ) Faire un petit pas en avant ( Shift + ↑ ) S’accroupir ( Ctrl ) Se relever ( Relâcher Ctrl ) Tourner sur vous même trois fois ( ← ou → ) Sauter en avant ( Alt + ↑ )

PlayStation

Dégainer vos deux pistolets ( ∆ – ou depuis l’inventaire – ou en utilisant le raccourci Pavé Tactile + ⨉ ) Faire un petit pas en arrière ( R1 + ↓ ) Faire un petit pas en avant ( R1 + ↑ ) S’accroupir ( L2 ) Se relever ( Relâcher L2 ) Tourner sur vous même trois fois ( ← ou → ) Sauter en avant ( □ + ↑ )

Xbox

Dégainer vos deux pistolets (Y – ou depuis l’inventaire – ou en utilisant le raccourci Touche Select ◲ + A) Faire un petit pas en arrière ( RB + ↓ ) Faire un petit pas en avant ( RB + ↑ ) S’accroupir ( LT ) Se relever ( Relâcher LT ) Tourner sur vous même trois fois ( ← ou → ) Sauter en avant ( X + ↑ )

Nintendo Switch

Dégainer vos deux pistolets ( X – ou depuis l’inventaire – ou en utilisant le raccourci Touche « – » + B ) Faire un petit pas en arrière ( R + ↓ ) Faire un petit pas en avant ( R + ↑ ) S’accroupir ( ZL ) Se relever ( Relâcher ZL ) Tourner sur vous même trois fois ( ← ou → ) Sauter en avant ( Y + ↑ )

Toutes les armes / Munitions

Procédure pour toutes les plateformes

Dégainer vos deux pistolets Faire un petit pas en arrière Faire un petit pas en avant S’accroupir Se relever Tourner sur vous même trois fois Sauter en arrière

PC

Dégainer vos deux pistolets ( Slash « / » ) Faire un petit pas en arrière ( Shift + ↓ ) Faire un petit pas en avant ( Shift + ↑ ) S’accroupir ( Ctrl ) Se relever ( Relâcher Ctrl ) Tourner sur vous même trois fois ( ← ou → ) Sauter en arrière ( Alt + ↓ )

PlayStation

Dégainer vos deux pistolets ( ∆ – ou depuis l’inventaire – ou en utilisant le raccourci Pavé Tactile + ⨉ ) Faire un petit pas en arrière ( R1 + ↓ ) Faire un petit pas en avant ( R1 + ↑ ) S’accroupir ( L2 ) Se relever ( Relâcher L2 ) Tourner sur vous même trois fois ( ← ou → ) Sauter en arrière ( □ + ↓ )

Xbox

Dégainer vos deux pistolets (Y – ou depuis l’inventaire – ou en utilisant le raccourci Touche Select ◲ + A) Faire un petit pas en arrière ( RB + ↓ ) Faire un petit pas en avant ( RB + ↑ ) S’accroupir ( LT ) Se relever ( Relâcher LT ) Tourner sur vous même trois fois ( ← ou → ) Sauter en arrière ( X + ↓ )

Nintendo Switch

Dégainer vos deux pistolets ( X – ou depuis l’inventaire – ou en utilisant le raccourci Touche « – » + B ) Faire un petit pas en arrière ( R + ↓ ) Faire un petit pas en avant ( R + ↑ ) S’accroupir ( ZR ) Se relever ( Relâcher ZR ) Tourner sur vous même trois fois ( ← ou → ) Sauter en arrière ( Y + ↓ )

Faire exploser Lara

Faire n’importe lequel des cheat codes précédents, mais en dégainant une torche ou une autre arme que les doubles pistolets au préalable (Uzis ou Desert Eagle afin de pouvoir vous accroupir).