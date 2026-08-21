La trilogie Tomb Raider 1-3 Remastered s'offre un bon coup de polish avec une mise à jour générale sur toute les plateformes. Elle est déjà disponible.

Aspyr vient de déployer le patch 3 “Community Update” pour Tomb Raider I-III Remastered. Cette grosse mise à jour concerne tout le monde puisqu'elle est disponible sur toutes les plateformes. Elle devrait d'ailleurs réjouir les joueuses et les joueurs compte tenu de toutes ses améliorations. En effet, elle vient ajouter des fonctionnalités demandées depuis longtemps par les fans, en plus d'apporter des correctifs à différents niveaux.

La trilogie Tomb Raider 1-3 Remastered fait plein de corrections

On retiendra tout d'abord les trois ajouts de cette nouvelle mise à jour de Tomb Raider. La compilation accueille dès à présent un curseur de luminosité, qui va notamment apporter plus de confort sur le mode graphique HD. Vous pourrez aussi apprécier une plus grande fluidité avec le passage à 60 FPS en affichage classique. Enfin, vous constaterez maintenant une meilleure visibilité des objets à ramasser avec l'intégration d'un effet de surbrillance.

Cela dit, le plus gros du patch 3 de Tomb Raider 1-3 Remastered consiste en une correction massive de bugs. Chaque plateforme a droit a ses propres spécificités, mais le plus gros de la liste concerne les versions mobiles. De manière générale, l'équipe d'Aspyr s'est attachée à résoudre des problèmes de collision et de clipping, ou encore des bugs liés à certains modes en particulier.

Patch notes complet de la mise à jour d'août de Tomb Raider I-III

Nouvelles fonctionnalités pour toutes les plateformes

Curseur de luminosité : modifiez la luminosité de n'importe quel niveau dans les 3 jeux (meilleurs résultats en mode graphique HD).

: modifiez la luminosité de n'importe quel niveau dans les 3 jeux (meilleurs résultats en mode graphique HD). 60 images par seconde en mode graphique classique : la fréquence d'images est désormais de 60 images par seconde en mode classique, pour une expérience de jeu fluide sur n'importe quelle console.

en mode graphique classique : la fréquence d'images est désormais de 60 images par seconde en mode classique, pour une expérience de jeu fluide sur n'importe quelle console. Mise en évidence des objets à ramasser : les objets clés que Lara peut ramasser sont désormais plus lumineux et plus visibles en mode graphique HD.

Bugs corrigés pour la trilogie Tomb Raider

Sur toutes les plateformes

Correction d'un problème de clipping dans les Mines de Natla où le personnage pouvait alors traverser le bateau.

Correction d'un bug de l'interface utilisateur qui empêchait l'affichage du nombre de munitions du harpon.

Ajout des descriptions manquantes pour plusieurs modificateurs en mode Défi.

Correction d'un problème de physique dans les Quartiers d'habitation où Lara restait alors suspendue dans les airs.

Correction d'un problème de rendu visuel dans la Tombe de Tihocan où des rochers apparaissaient et disparaissaient de manière saccadée.

Amélioration en plus de la fiabilité de l'exécution d'un Saut de l'ange en course lors de l'utilisation des commandes tactiles.

Correction d'un problème lié au mécanisme d'accrochage sur les rebords dans le niveau La Citerne.

Correction d'un problème empêchant l'application correcte des paramètres inversés de la manette.

Modification de la valeur par défaut de Retro FPS pour qu'elle soit activée sur toutes les plateformes concernées.

Amélioration en plus du mécanisme d’escalade des échelles dans le niveau Opéra.

Correction d’un problème de rupture de séquence dans l'Atlantide où un saut périlleux arrière avec certaines commandes contournait les déclencheurs d’éclairage.

Correction d’un bug où la dernière tenue utilisée en mode Challenge persistait par erreur dans les niveaux normaux et chez Lara.

Résolution d’une erreur dans l’infobulle concernant les conditions de réussite du jeu pour les pistolets dorés.

Correction d’un bug empêchant le mode Photo de s’ouvrir correctement sans action supplémentaire.

Correction d’un problème de collision dans la Cité de Khamoon, où Lara pouvait donc passer à travers une trappe entrouverte.

Sur PS5

Correction d'abord du déblocage du trophée Crocodile Rock.

Correction d'un problème empêchant l'affichage en HD de la transition vers la combinaison de plongée de Lara dans la zone de plongée.

Résolution d'un problème empêchant le modificateur Toutes les armes d'accorder le fusil d'assaut.

Enfin, correction de l'absence d'effets visuels de brûlure sur Lara après avoir été touchée par un lance-flammes à l'Opéra.

Sur PS4

Correction d'un problème lié à l'API qui empêchait la mise à jour des correctifs de se terminer sur certaines versions.

Correction en outre d'un bug dans le système de la Society of Raiders qui empêchait les pistolets dorés de se débloquer.

Réparation d'incohérences dans le texte de description du déblocage des tenues Paragon of Peace.

Correction d'un problème de localisation qui empêchait l'affichage des arrière-plans des menus dans la version américaine.

Sur Nintendo Switch 2

Correction d'un problème dans le Monument St Francis où Lara et les lions pouvaient rester coincés dans des coins.

Correction d'un softlock dans la guigue des Highlands provoqué par Lara qui restait coincée après avoir sauté sur un rocher.

Résolution de problèmes de clipping environnemental impliquant alors le T-Rex après sa défaite.

Correction d'un bug de collision permettant aux personnages de traverser le cockpit de l'avion-cargo.

Résolution du scintillement des textures Goo dans la salle 3 du niveau Réunion en mode Classique.

Correction aussi du scintillement des textures dans la zone secrète de Shakespeare Cliff en mode Classique.

Correction de l’absence d’apparition d’ennemis dans les grottes de Kaliya lors de l’utilisation de modificateurs de type.

Réparation d’un bug d’apparition d’ennemis au portail du Lude lors de l’utilisation du générateur aléatoire.

Correction d’un problème dans le « Crash Site » où la porte de soute de l’avion ne s’ouvrait pas.

Correction d’un blocage logiciel où la morsure du T-Rex ne déclenchait pas l’écran de mort.

Sous iOS

D'abord, amélioration de la stabilité pour éviter les blocages aléatoires lors de longues sessions de jeu.

Correction d'un problème empêchant l'application des modifications apportées à la configuration des commandes.

Correction d'un bug provoquant le redémarrage de l'application lors du retour depuis l'arrière-plan dans les grottes.

Ajout de l'option Restaurer depuis le cloud qui n'apparaissait pas dans l'écran de chargement de partie.

Correction d’un problème où les confirmations de synchronisation sur le cloud s’affichaient sans connexion Internet active.

Correction en outre d’un blocage de progression dans Tomb Raider 2 après avoir récupéré le Seraph.

Réparation d’un bug où l’écran des tenues restait verrouillé après l’enregistrement.

Correction d’un problème de navigation où l’option Télécharger les ressources était inaccessible.

Amélioration de la réactivité des notifications de connexion des manettes.

Correction d’un problème de chevauchement de l’interface utilisateur dans la localisation espagnole de la description des commandes du char.

Correction de textes non traduits dans l’accord de collecte de données pour toutes les langues, ainsi que dans le menu des modificateurs pour toutes les langues.

Réglage en plus du centrage et du positionnement de la bannière Nouvelle partie+ sur iPad.

Correction de problèmes de transparence pour plusieurs textures en mode graphique classique.

Résolution d’un problème dans la Vallée perdue où un T-Rex immobile s’affichait de manière incorrecte lors de l’utilisation de modificateurs.

Correction d’un bug au moment de L'or des fous où un circuit imprimé était invisible dans l’inventaire.

Amélioration des mécanismes de montée sur la moto rouge durant la Guerre froide.

Amélioration du comportement de la caméra et des collisions pendant les combats dans des environnements étroits.

Correction d’une collision manquante sur les parois en surplomb dans 40 brasses.

Enfin, amélioration du chemin de sortie du tunnel sous-marin de l'Opéra afin d'éviter les risques de noyade.

Sous Android

Correction d'un problème empêchant le déblocage du succès Au sommet de la chaîne alimentaire.

Correction d'un plantage qui se produisait lors du passage à un niveau après le lancement du jeu.

Résolution d'un bug qui entraînait une perte de mobilité en cas de mort en mode observation.

Résolution d'un problème empêchant aussi l'équipement correct des tenues classiques en mode Défi.

Correction d'un bug rendant l'option Mise en évidence des objets à ramasser inopérante.

Correction de la position du bouton Fusée éclairante sur les écrans étroits.

Disparition d'un problème empêchant les utilisateurs de prendre des photos en mode Photo.

Correction de problèmes de fonctionnement de l'interface utilisateur lors de l'exécution sur des écrans secondaires.

Correction d'une erreur de logique de succès qui entraînait l'attribution ou le refus incorrect du succès Pas de soupe de poisson aujourd'hui.

Résolution de diverses incohérences de texte et d'erreurs de description dans les menus du mode Défi.

Résolution d'un problème d'écran noir survenant après avoir interrompu le jeu en cours de partie.

Correction d’une incohérence entraînant l’absence de la séquence de fin de niveau.

Correction d’un blocage logiciel à la fin du niveau C'est une maison de fous.

Résolution d’un blocage à la fin du niveau Zone 51 et de la Ville également.

Suppression d’un blocage logiciel à la fin du niveau Temple de Puna.

Correction d'un problème de scintillement visuel de l'indicateur d'Hyper Armor lors de l'épuisement de l'état.

Correction d'un problème permettant aux utilisateurs d'effectuer des actions alors que l'inventaire était ouvert.

Résolution d'un bug audio inter-titres qui faisait que l'audio de TR1 était lu pendant TR2 et TR3.

Correction d'un décalage de texte dans la description du mode Contrôle.

Correction d'un bug graphique qui faisait que les écrans cinématiques affichaient l'écran précédent en arrière-plan.

Réparation d'un problème de fonctionnement du bouton L2 sur l'écran Niveaux modifiés.

Correction d'un problème empêchant la mise à jour correcte de l'état de l'application suite au remboursement d'achats.

Correction en outre des textures en basse résolution sur les tenues Bloody Classic et Flying High.

Résolution de problèmes de clipping des textures des tenues Flying High et Honorary Damned en mode Photo.

Correction en plus d’un bug de saisie provoquant des doubles clics dans le menu Sélectionner lors d’une saisie tactile.

Suppression d’un bouton caché dans l’écran Tenues qui bloquait la navigation.

Correction d’une erreur de mappage où le pavé tactile de la manette PS4 déclenchait par erreur les actions L2.

Correction aussi d’un bug visuel dans l’écran Tenues où la barre de défilement s’agrandissait de manière incorrecte.

Amélioration du comportement des curseurs et ajout des indicateurs manquants sur les boutons dans les paramètres Taille et Opacité.

Ajout d’un retour visuel sur les curseurs pour indiquer lorsqu’ils sont actifs.

Amélioration en plus de la visibilité de la mise en surbrillance des bordures dans l’écran Options.

Ajout d’une mise en surbrillance manquante au bouton S’inscrire dans le menu principal lors de l’utilisation d’une manette.

Correction aussi d’un problème d’interface utilisateur où le bouton Fusée éclairante restait affiché après avoir été lancé, notamment sous l'eau.

Correction d’un chevauchement d’interface utilisateur dans la localisation russe du document CLUF.

Amélioration de la cohérence de l’interface utilisateur pour l’écran Téléchargements, celui des statistiques de fin de niveau et celui de sortie du jeu.

Correction en outre de l’emplacement du bouton Retour dans toutes les zones de l’interface utilisateur.

Amélioration de la cohérence de l'interface utilisateur pour l'accord de collecte de données et la conception des polices du CLUF.

Ajout des surlignages manquants pour les boutons Lunettes ainsi que Pistolets dorés.

Suppression des boutons cachés accessibles dans le menu principal.

Amélioration de la cohérence de l'interface utilisateur pour le redimensionnement des boutons de l'écran Vous êtes mort.

Amélioration de la cohérence de l'interface utilisateur pour la conception de l'inventaire, pour le menu Taille et opacité des boutons et enfin le menu contextuel Options.

Correction du positionnement des commandes virtuelles afin d’assurer une cohérence d’un niveau à l’autre.

Amélioration de la cohérence de l’interface utilisateur pour les éléments de les écrans Tenues, Options, ainsi que Charger une partie.

Correction des descriptions textuelles dans la fenêtre contextuelle Acheter le jeu complet.

Correction de problèmes d’alignement du texte d’inscription dans le lien Society of Raiders.

Réglage d’un problème entraînant l’absence d’armes à feu dans la maison de Lara.

Correction du dysfonctionnement des boutons de stockage dans le cloud.

Correction d’un problème empêchant la mise à jour du format d’affichage du rendu 3D.

Sur PC

Correction d'un problème audio dans le niveau Aldwych où un fort bruit sec se produisait alors à la fin d'une piste.

Correction d'un bug empêchant la mise à jour correcte de l'accessibilité dans le menu de la campagne après le déblocage d'une tenue.

Amélioration de la réactivité en nage et correction de problèmes liés au déplacement incorrect de Lara sous l'effet des courants.

Correction d'un problème dans le niveau Dormir avec les poissons où les joueurs pouvaient rester coincés dans la géométrie, et d'un autre où les gardes pouvaient rester coincés.

Réglage aussi d’un problème dans le niveau modifié la Falaise de Shakespeare où les ennemis pouvaient apparaître déjà morts.

Correction d’un problème d’affichage (HUD) où diverses statistiques manquaient alors dans le tableau des scores.

Correction d’incohérences visuelles concernant la tenue Flying High dans Tomb Raider 1.

Résolution d’un bug qui activait par erreur les bonus de la tenue Dragon Warrior dans les niveaux normaux de la campagne.

Correction d’un problème dans le niveau modifié Ville où Sophia Leigh pouvait rester bloquée dans une boucle d’animation.

Correction d’un bug de gameplay dans Home Sweet Home où Lara lançait alors des flammes de manière incontrôlable et ne pouvait pas utiliser d’armes à feu.

Réglage d’une interruption d’animation pour la tenue Speed Demon lors des roulades aériennes.

Correction en plus d’un bug de caméra dans le Royaume en entrant au centre de l’arène.