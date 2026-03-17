Pour les fans de Tomb Raider, la désillusion est colossale. En effet, après plusieurs jours de teasing, Aspyr a finalement déployé une nouvelle mise à jour pour Tomb Raider 1-3 Remastered qui, contre toute attente, n’a pas été totalement mis de côté malgré la sortie de Tomb Raider 4-6 Remastered l’an dernier. Et si cela avait tout pour être une excellente nouvelle à l’origine, il s’avère finalement que l’arrivée de ce nouveau patch a tourné au cauchemar. Car en plus de ne pas donner aux fans ce qu’ils attendaient, ce dernier a tout simplement… cassé le jeu.

Tomb Raider 1-3 Remastered se met à jour et provoque la colère des fans

Pour bien comprendre comment nous en sommes arrivés là, revenons un peu en arrière. Depuis la sortie de Tomb Raider 4-6 Remastered, les attentes des fans de la franchise sont limpides. À la vue du travail réalisé par Saber Interactive sur cette seconde compilation, beaucoup espéraient qu’une nouvelle mise à jour soit déployée sur la première afin de lui faire bénéficier des mêmes améliorations. De même, certains espéraient au passage l’ajout de nouvelles tenues, potentiellement inspirées des autres opus de Tomb Raider par exemple.

Malheureusement, rien de tout cela ne s’est produit. Si la mise à jour de Tomb Raider 1-3 Remastered introduit bel et bien de nouvelles tenues, celles-ci, tout à fait originales, sont loin de faire l’unanimité auprès de la communauté. D’autant plus quand on voit leur rendu in-game, d'une qualité déplorable et tout à fait indigne des visuels du remaster jusqu’à présent. D’ailleurs, le résultat est tellement mauvais que Giovanni Lucca, artiste environnemental sur le projet, s’est vu obligé de confirmer qu’aucun membre de l’équipe originale n’avait travaillé sur cette mise à jour.

« Salut tout le monde, juste pour clarifier les choses. Je n’ai pas participé à la direction artistique de cette nouvelle mise à jour incluant le mode Challenge pour Tomb Raider 1-3 Remastered » a-t-il déclaré sur X. « Aucun des développeurs originaux de Saber n’y a participé ». Car comme nous l’avons appris depuis, cette nouvelle mise à jour du jeu a en effet été conçue par un autre studio, Magic Media, qui n’a donc rien à voir avec Saber. Ce qui explique sans doute le mauvais goût des nouvelles tenues, et les nouveaux visuels et autres artworks promotionnels boostés à l’IA.

Face aux problèmes qui s’accumulent, les fans se mobilisent

Le problème, c’est que les choses ne s’arrêtent pas là. Si les fans de Tomb Raider 1-3 Remastered ne nient pas le côté amusant du mode Challenge, qui possède un véritable potentiel, ils dénoncent en revanche avec ferveur la façon dont celui-ci a complètement détruit tout le travail réalisé par Saber jusqu’à présent. Car depuis le lancement de cette nouvelle mise à jour, ce sont une quantité astronomique de bugs qui ont fait leur apparition, venant complètement ruiner l’expérience de jeu dans sa totalité.

Problèmes visuels à gogo, crashs intempestifs, mécaniques de gameplay cassées, corruption de sauvegardes… La liste est aussi grave que démesurément longue. Et c’est sans compter le fait que Magic Media semble avoir menti sur certains éléments du nouveau mode de jeu. Car alors que celui-ci promet un côté « randomizer », supposé garantir une expérience aléatoire à chaque nouvelle partie, il s’avère en réalité que ce n’est pas vraiment le cas. De quoi en faire, sans surprise, la goutte d’eau qui fait déborder le vase chez les fans de Tomb Raider.

Résultat : ces derniers se mobilisent aujourd’hui en masse afin de faire passer le message auprès d’Aspyr par tous les moyens. Review bombing du jeu sur des plateformes comme Steam, messages réguliers sur les réseaux sociaux, mise en place de tutoriels pour repasser à la version antérieure de Tomb Raider 1-3 Remastered, ils ne reculent devant rien. Pas même devant la mise en place d’une pétition, qui exige le retour de Saber à la barre afin de reprendre en charge le développement du jeu des mains de Magic Media.

Une réaction officielle reste attendue

Malheureusement, à l’heure où sont écrites ces lignes, aucune réaction officielle n’a encore été donnée de la part d’Aspyr ou de Magic Media. Ce qui, forcément, est loin de calmer la gronde des fans. À en croire la base de données de SteamDB, du mouvement semble néanmoins avoir été repéré dans les fichiers du jeu, ce qui pourrait laisser penser qu’une nouvelle mise à jour est d’ores et déjà en préparation pour Tomb Raider 1-3 Remastered. Reste maintenant plus qu’à attendre pour voir jusqu’où cette triste histoire nous conduira.

Source : X