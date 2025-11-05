Un an et demi après le lancement des précommandes, les éditions collectors de Tomb Raider 1-3 Remastered arrivent enfin auprès des fans, et c’est la douche froide totale.

Décidément, sale temps pour les fans de Tomb Raider. Alors que l’attente vis-à-vis du successeur de Shadow of the Tomb Raider ne cesse de s’éterniser depuis déjà plusieurs années, Aspyr et Saber Interactive nous ont offert une bien belle façon de patienter avec la sortie de Tomb Raider 1-3 Remastered et 4-6 Remastered. Mais ce qui devait à l’origine s’imposer comme un doux moment de nostalgie pour les fans a finalement viré au cauchemar, alors que les déconvenues ne cessent de s’enchaîner depuis plusieurs mois.

Le nouveau collector de Tomb Raider fait scandale

Depuis la sortie de Tomb Raider 4-6 Remastered en février dernier, on ne compte en effet plus les polémiques qui touchent ces projets. Travail de remastérisation incomplet pour L’Ange des Ténèbres, patch gonflé à l’IA générative, emprisonnement de l’un des compositeurs, le palmarès n’est pas vraiment glorieux. Et à ce triste palmarès vient désormais s’ajouter une nouvelle polémique concernant l’édition collector de Tomb Raider 1-3 Remastered, qui suscite de vives indignations auprès de la communauté.

Il faut dire que les fans avaient, légitimement, de grandes attentes pour cette édition spéciale, qui était tout de même vendue à environ 300€ si l’on compte les frais d’expédition. D’autant plus que Limited Run Games avait alors près de huit mois sur le planning initialement annoncé, le collector ayant été repoussé à deux reprises. Et pourtant, même malgré cela, la douche froide est colossale pour les fans de Tomb Raider. Car alors que les premières éditions commencent à arriver, il apparaît que la qualité des figurines incluses dedans est tout sauf collector.

Qualité douteuse, peinture mal réalisée, finitions déplorables, yeux qui louchent, la pauvre Lara Croft est loin d’afficher le sex-appeal dont elle dispose dans les jeux, chose qui était pourtant promise par Limited Run Games dans le descriptif. Forcément, les fans de Tomb Raider ne manquent donc pas de partager leur colère et leur indignation sur les réseaux sociaux, n’hésitant pas, par exemple, à comparer le résultat à l’un des skins rétro inclus dans Tomb Raider Anniversary en 2007 et très souvent moqué par la communauté.

Les fans affirment avoir été trompés

D’autant plus qu’alors même que les envois commencent tout juste à être effectués par Limited Run Games, il apparaît que cette même édition collector est finalement bradée à 70.95€ (frais de port non compris) sur le Gear Store officiel de Tomb Raider. Alors certes, celle-ci est en rupture de stock, ce qui rend l’affichage de cette promotion complètement anecdotique, mais le fait qu’un tel prix puisse être affiché pousse certains fans à se dire que le prix initial du collector a volontairement été gonflé par Limited Run Games.

De quoi rajouter une bonne dose d’huile sur le feu, donc. Pour l’heure, Limited Run Games n’a pas encore réagi à la polémique grandissante, qui les accuse notamment d’avoir trompé les fans avec de simples figurines imprimées en 3D, et donc loin d’offrir la qualité promise à l’origine. Heureusement, le reste du contenu du collector semble quant à lui être à la hauteur des attentes, ce qui limite légèrement la casse. Mais cela n’enlève évidemment rien à la colère des fans de Tomb Raider, qui sont définitivement bien malmenés depuis plusieurs années…

Source : Limited Run Games