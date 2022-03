Sans savoir s'il s'agit d'un projet de longue date ou d'une réaction au Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge de Dotemu, Konami ressort ses Tortues Ninja du placard. Voici la TMNT The Cowabunga Collection.

La bagarre !

Les quatre frères Leonardo, Donatello, Raphael et Michelangelo sont à la mode en 2022. Au lieu de prendre le risque de se foirer avec un nouveau jeu, Konami mise sur une anthologie de jeux Tortues Ninja dans Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection.

Une compilation qui comprend pas moins de 13 jeux rétro sortis à l'époque en arcade ou sur consoles (NES, SNES, Megadrive, Game Boy). Des titres aux genres différents, du versus fighting au beat'em up.

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

TMNT The Cowabunga Collection : "Ne paie jamais plein tarif pour une pizza en retard"

Pour dépoussiérer tout ça, Konami fait équipe avec Digital Eclipse qui a son actif diverses compilations. La société a entre autres été responsable de Samurai Shodown NeoGeo Collection, Street Fighter 30th Anniversary Collection ou encore Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King.

Comme les compilations citées, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection aura des améliorations plus actuelles. Cela inclut une sauvegarde instantanée, le rewind pour réparer une erreur et des contrôles modifiables. De même, certains seront jouables en ligne :

Avec des fonctionnalités en ligne : TMNT (Arcade), TMNT: Turtles in Time (Arcade), TMNT: The Hyperstone Heist, TMNT Tournament Fighters (Super Nintendo).

Étant donné la difficulté à l'ancienne, qui mettra peut-être les nerfs aujourd'hui, l'éditeur a prévu d'introduire un guide numérique dans chaque soft.

Et ça sort quand ? À quel prix ? La compilation sera disponible en 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch et PC. La TMNT: The Cowabunga Collection coûtera 39,99€, en dématérialisé comme et en version physique.

Etes-vous nostalgiques au point de succomber au charme de ces jeux rétro ? Estimez-vous le tarif demandé raisonnable au regard du nombre de titres ? Dites nous tout en commentaires.