Les rumeurs autour de Titanfall enflent, mais dans le même temps, de mauvaises nouvelles ont été annoncées... et le retour de la franchise semble plus que jamais menacé.

Depuis la sortie de Titanfall 2 en 2016 sur PS4, Xbox One et PC, de nombreux joueuses et joueurs réclament une suite en vain. Les années ont beau passé, Electronic Arts ne semble pas voir l'intérêt de relancer de la licence, alors même que cet épisode a été très bien accueilli notamment en raison de sa campagne solo solide. Malgré l'absence de signaux positifs sur un nouvel opus, des rumeurs affirment depuis plusieurs semaines que Titanfall 3 est en chemin. Mais tout cela ne pourrait être qu'un énorme imbroglio....

Le destin de Titanfall définitivement scellé ? Un jeu annulé !

C'est malheureusement l'hécatombe chez Electronic Arts qui a procédé entre 300 et 400 licenciements, dont une centaine au sein de Respawn Entertainment. Le studio d'Apex Legends, Star Wars Jedi Survivor et Titanfall. « Nous avons pris la décision d'annuler deux projets en incubation et faire des ajustements de nos effectifs autour d'Apex Legends et Star Wars Jedi 3 » a déclaré le studio. Si Star Wars Jedi 3 est donc sauvé, on a une mauvaise nouvelle pour vous si vous attendiez le retour de la licence Titanfall.

Selon des informations du très sérieux Jason Schreier, l'un des deux projets annulés concerne bien Titanfall. « Le projet annulé, dont le nom de code était R7, était un jeu de tir d'extraction se déroulant dans l'univers de Titanfall, selon des personnes familières avec son développement. Il n'était pas près de sortir » a expliqué le journaliste. Est-ce le fameux Titanfall 3 évoqué par des personnes de la communauté d'Apex Legends ? Ça y ressemble à la vue des derniers bruits de couloir. Osvaldatore, un spécialiste du battle royale, avait fait savoir qu'un jeu avec une campagne solo et un mode multijoueur principal « Extraction » était dans les tuyaux.

Alors il n'est pas exclu que ce soit peut-être deux jeux qui avaient en commun l'extraction, mais ça parait peu probable. Ce projet R7 annulé est peut-être le nouveau jeu auquel le journaliste Jeff Grubbs a fait référence en 2024. Il a d'ailleurs commenté l'annonce des licenciements de Respawn avec la phrase suivante : « Il n'y aura pas de Titanfall 3, comme ça ça devrait être clair ».

Source : Bloomberg.