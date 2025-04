Après un premier leak ravivant de vieux espoirs qu'on ne pensait plus possibles, Titanfall 3 refait le plein d'infos via un nouveau leak majeur qui promet du très lourd.

La semaine dernière et contre toute attente, Titanfall 3 se rappelait à notre bon souvenir, alors qu'on pensait cette suite extrêmement demandée perdue à jamais. On devait alors ce retour sur le devant de la scène à deux leakers spécialistes d'Apex Legends. L'un d'entre eux revient à la charge avec un nouveau leak qui se montre particulièrement riche en informations, comme son état d'avancement et ce que nous prépare Respawn Entertainment pour ce retour inespéré. On appelle notre mécha pour vous rapporter tout ça.

Titanfall 3, ou un rêve qui se rapproche enfin de la réalité ?

Neuf ans après l'excellent Titanfall 2, tout portait à croire qu'un Titanfall 3 n'allait jamais voir la lumière du jour. Son studio Respawn Entertainment est en effet depuis passé à autre chose avec la saga Star Wars Jedi et Apex Legends, dans le même univers, et avait annoncé en 2021 que la suite de son FPS futuriste n'allait pas sortir de sitôt, voire jamais. Pourtant, voilà que ce troisième opus extrêmement attendu refait massivement surface, grâce en l'occurrence à un important leak de la part de Osvaldatore, spécialiste du Battle Royale susmentionné.

Celui-ci déballe donc de nombreuses informations très croustillantes autour de ce Titanfall 3 qui revient comme d'entre les morts, en allant même jusqu'à indiquer que le jeu est « presque terminé ». On apprend donc que ce nouvel opus est développé sur l'Unreal Engine 5. Il comprendra naturellement une campagne solo, et un mode multijoueur à part entière, au format jeu-service. Un peu comme la séparation des deux modes dans Halo Infinite, celui-ci comprendra donc des saisons et des Battle Passes. Le mode principal du multijoueur s'appellerait « Extraction ». D'autres modes comprendraient les grands classiques présents dans les précédents jeux Titanfall, comme Match à Mort par Équipe, Contrôle et Arènes.

Parmi les nouveautés intéressantes à potentiellement venir sur Titanfall 3, on peut citer des références à Apex Legends avec le retour de certains personnages, mais également un système météorologique. Cela pourrait avoir une influence sur le système de déplacement si iconique de la franchise de Respawn Entertainment, voire même sur ses tout aussi emblématiques combats en mécha. Naturellement, il faudra attendre des annonces plus officielles pour en avoir le cœur net. D'après le précédent leak, ce ne serait qu'à l'occasion des Game Awards 2025 que nous pourrons voir Titanfall 3 en action. On n'exclut tout de même pas une potentielle apparition lors du Summer Game Fest 2025 à venir dans deux mois. On va quoi qu'il en soit surveiller la chose de très près !

Source : Osvaldatore sur X.com