Comme nombre de jeux en ligne, le lancement de Tiny Tina’s Wonderlands ne s’est pas fait sans quelques heurts. Le jeu rencontre beaucoup de bugs, notamment sur sa partie coopérative. 2K a déployé une nouvelle mise à jour qui corrige beaucoup de choses, sauf ces problèmes.

Une mise à jour qui plaît pas à tous

Tiny Tina’s Wonderlands passe en 1.0.1.0e. Derrière cette suite de chiffres, une mise à jour qui vise avant tout à stabiliser le jeu. Au programme, un équilibrage des armes pour les rendre plus puissantes, et surtout un événement hebdomadaire. De son doux nom « Opportunités optionnelles », ce mini-event à durée limitée permet aux ennemis offrant du butin d’apparaître plus souvent dans Fentemmêlée et le Mont Jabot. Il sera actif jusqu’au 14 avril à 18 h 00 uniquement.

De son côté, le contenu endgame « Le Parcours du moment de la Chambre du Chaos » a été mis à jour et les classements ont été réinitialisés. Le patch apporte également son lot de correctifs à consulter ci-dessous, pourtant les joueurs ont déjà fait connaître leur mécontentement sur les réseaux sociaux. La cause ? L’éditeur ne s'attaque pas aux problèmes les plus pressants.

Des bugs jugés plus graves persistent, notamment en multijoueur. Des problèmes d’affichage des armes, voire de l’équipement qui disparaît, empêchent de jouer correctement. L’utilisation de chat vocal en cross-plateforme est encore fastidieuse, tandis que des joueurs PC et Xbox ont remarqué que certains combats se bloquent complètement sur PC lorsqu'ils jouent ensemble. Il ne reste plus qu’à attendre une prochaine mise à jour de Tiny Tina’s Wonderlands plus conséquente qui espérons-le corrigera le tir.

Patch notes de Tiny Tina's Wonderlands 1.0.10e

Rééquilibrage global des dégâts infligés par les armes :

Fusil à pompe Hyperius : dégâts augmentés

Dégâts du fusil à pompe Blackpowder augmentés

Fusil à pompe Feriore : dégâts augmentés

Le fusil d’assaut Skulldugger : dégâts augmentés

Fusil d’assaut Dahlia : dégâts réduits

Hotfix divers :