Comme tous les jeux modernes, Tiny Tina's Wonderlands a besoin de quelques rustines. C'est pourquoi une mise à jour est déployée sur consoles et PC ce vendredi 1er avril 2022 aux alentours de 18h30. 2K Games présente également un plan de communication pour les prochains patchs, et fait son mea-culpa sur l'expérience coopérative en ligne.

Nous ne connaissons pas le poids de cette version 1.0.1.0B, mais ça ne devrait pas peser lourd vu le changelog relativement court. Voici les améliorations apportées à Tiny Tina's Wonderlands :

La mise à l'échelle de la magie noire sur les armes a été améliorée pour plus de cohérence avec les autres armes élémentaires Les sorts légendaires ont été mis à jour pour changer la couleur de leur élément respectif, lorsqu'ils sont affichés dans l'inspection des objets Les icônes des sorts légendaires ont été mises à jour pour plus de cohérence avec leur style d'incantation, lorsqu'ils sont affichés dans l'inspection des objets Les Lapins et les Coffres du Chaos ont été mis à jour pour inclure le butin spécifique à la Chambre du Chaos

2K Games précise qu'il communiquera sur les modifications hebdomadaires mineures, et sur les patchs contenant des changements ou correctifs plus importants.

Jouable en solo, Tiny Tina's Wonderlands a une autre saveur à plusieurs. Mais voilà, au lancement, les serveurs du jeu ont fait des siennes. Gearbox Software et 2K Games ont réagi et en ont ajouté des nouveaux, mais de l'aveu de l'éditeur, tout n'est pas totalement résolu.

Nous voulons aborder les soucis que nous avons constatés avec le jeu en ligne. Notre équipe a travaillé 24 heures sur 24 pour limiter les perturbations et pour permettre aux joueurs de se reconnecter. Nous pouvons vous informer que nous avons mis des serveurs supplémentaires en service, et qu'il est désormais possible de se réunir et jouer ensemble. D'après les données que nous avons pu voir, nous savons que les joueurs du monde entier ont pu se connecter, rester en ligne et profiter de Wonderlands avec leurs amis. Nous vous remercions sincèrement pour votre patience, votre enthousiasme et votre soutien - cela nous tient à cœur. Le problème a été amélioré, mais il reste du travail à faire et nous le surveillons la situation de près. Nous vous remercions pour votre soutien constant.