Enfin, après avoir joué le mystère, le prochain gros jeu de Microids Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon décide de montrer le bout de sa mèche rousse avec un tout premier trailer. L'occasion d'admirer plusieurs personnages cultes en plus de Tintin, dont Milou, les Dupond et Dupont ou encore le professeur Siclone. C'est d'ailleurs dans cet unique album (Les Cigares du Pharaon) que l'on a l'opportunité de rencontrer ce personnage assez délirant.

Pour la petite histoire, cet album est d'abord publiée en noir et blanc de façon hebdomadaire dans Le Petit Vingtième, sous le titre Les Aventures de Tintin en Orient, du 8 décembre 1932 au 8 février 1934, pour un total de 124 planches. Il faudra attendre 1955 pour avoir une version en couleur, seul moyen, selon Casterman (l'éditeur d'Hergé) de pouvoir conquérir le public européen.

Au sein de celle-ci, nous retrouvons Tintin en train d'explorer un temple, ainsi que ce qui semble être une séquence de gameplay dans la base militaire d'Arabie. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on peut aussi voir une scène de course poursuite. Bref, tout ce qui fait le charme d'un album de Tintin semble être présent et l'univers semble être très respecté. C'est d'ailleurs ce que souligne sans sourcilier Microids.

Tintin et son fidèle compagnon Milou vont vivre des aventures hors du commun… Après avoir rencontré le professeur Siclone lors d’une traversée de la Méditerranée, le célèbre reporter belge se met en quête du tombeau du pharaon Kih-Oskh.

Mais quel lourd secret renferme-t-il ? De l’Egypte à l’Inde, en passant par l’Arabie, Tintin et Milou vont devoir enquêter sur une affaire de stupéfiants en Orient.

Une aventure fidèle à l’album et haute en couleurs Riche de toutes les facettes de l’univers de Tintin et d’une histoire pleine de rebondissements qui fait partie du grand héritage créatif d’Hergé, ce jeu vous plonge au cœur d’une Égypte mystérieuse et d’autres contrées d’une beauté infinie. Les Cigares du Pharaon, quatrième album de la série fut prépublié en décembre 1932 dans le supplément jeunesse Le Petit - Vingtième.