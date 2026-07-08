Un développeur indépendant a eu l'idée plutôt originale de marier le système de match à la Tinder et notre ludothèque dans une application entièrement gratuite.

Depuis quelques années, le nombre de jeux qui sortent chaque jour, qu'il s'agisse du plus petit jeu indé au budget minuscule au AAA à plusieurs centaines de millions de dollars, ne fait qu'augmenter de manière exponentielle. Notre backlog ne cesse donc de se rallonger de façon affolante, nous laissant avec des dizaines voire des centaines de jeux jamais lancés, ou à peine effleurés. Un développeur a décidé de jouer sur ce phénomène avec une application gratuite reprenant une interface à la Tinder afin de nous faire voir notre ludothèque, en l'occurrence Steam, sous un autre regard.

Dépoussiérez votre ludothèque Steam avec cette application à la Tinder

Le développeur indépendant tolgatr0n a ainsi créé une application à la Tinder devenue assez virale et qui proposer de revisiter sa ludothèque Steam de façon assez originale. Intitulée fort justement Dustpile, elle permet en effet de « matcher » avec tous ces jeux qui prennent littéralement la poussière dans notre bibliothèque sur la plateforme de Valve. Comme sur Tinder, on peut ici afficher les jeux qu'on a jamais lancé, ou ceux auxquels on a joué seulement quelques heures, et de « liker » ou « rejeter » un jeu donné sous forme carte qui se présente à nous, pour indiquer si on envisage de lui redonner une chance ou non.

Chaque carte de cette application reprend assez habilement l'interface de Tinder et affiche l'illustration, les étiquettes de genre, le prix, le score Metacritic, des extraits de critiques, des captures d'écran de la bande-annonce et les estimations de HowLongToBeat, permettant ainsi aux utilisateurs de prendre une décision rapide sans avoir à consulter la page de la boutique. Il suffit ensuite de balayer vers la droite pour conserver un jeu pour plus tard, ou vers la gauche pour l'écarter définitivement.

Pour faire son office, Dustpile, ou « Tinder pour nos jeux Steam délaissés » pour les intimes, invite les utilisateurs à renseigner le lien de leur profil Steam. Aucune création de compte n'est nécessaire, mais les profils doivent en revanche être publics. Ensuite, vous pouvez donc sélectionner quels jeux afficher sous forme de cartes en fonction de votre temps de jeu dessus, ou afficher ceux jamais lancés. Un concept plutôt original, qui peut valoir le coup d'œil si d'aventure il vous intrigue, et ce entièrement gratuitement.

Source : Site officiel de Dustpile