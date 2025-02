Parmi les dernières annonces du premier State of Play de l'année, un tout nouveau jeu baptisé Tides of Annihilation a définitivement constitué une belle surprise.

D'une durée d'une quarantaine de minutes, le premier State of Play de l'année fut le théâtre de plusieurs annonces intéressantes. Parmi les dernières, Tides of Annihilation a clairement piqué notre curiosité. Il s'agit par ailleurs du tout premier jeu d'un nouveau studio chinois du nom de Eclipse Glow Games. Celui-ci présente en tout cas de nombreux arguments pour convaincre. Voyons cela ensemble.

Tides of Annihilation, un nouveau jeu d'action chinois à surveiller ?

Les jeux chinois sont définitivement à la fête ces derniers temps. C'était également le cas lors de ce nouveau State of Play, avec notamment le retour de Lost Soul Aside, avec cette fois une date de sortie. En conclusion de l'événement, c'était au tour d'un autre titre issu de l'Empire du Milieu de briller : Tides of Annihilation. Même si le trailer était court, il présentait de nombreux éléments particulièrement intrigants.

À commencer par un univers se déroulant visiblement à Londres, dans une direction artistique mêlant fantaisie et science-fiction. Ensuite, c'est sa protagoniste principale de Tides of Annihilation qui attire l'attention, notamment grâce à une interprétation par la délicieuse Jennifer English (Ombrecoeur dans Baldur's Gate 3). Enfin, c'est son gameplay empruntant des inspirations de grosses licences comme Devil May Cry, Stellar Blade et, plus surprenant, Shadow of the Colossus.

Un cocktail explosif, visiblement porté par une belle plastique et des effets visuels spectaculaires. Malheureusement, il faudra pour l'instant se contenter de cette bande-annonce bien chargée. Tides of Annihilation ne dispose en effet pas pour l'heure de date de sortie. On sait en tout cas que son studio Eclipse Glow Games compte une centaine d'employés, dont des vétérans de SEGA ou encore Ubisoft, et que le titre arrivera en temps voulu sur PS5, mais aussi PC et Xbox Series. On attend de voir s'il fera bien les vagues pressenties.

Source : PlayStation sur YouTube