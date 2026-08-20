Tides of Annihilation a récemment fait l'objet de nombreux changements qui ont fait polémique, et son studio se confie enfin à propos de ce « revirement de situation inattendu ».

Le mois dernier, Eclipse Glow Games, le studio chinois travaillant sur Tides of Annihilation, annonçait sans crier gare que Jennifer English, la voix originale d'Ombrecœur dans Baldur's Gate 3 et Maelle dans Clair Obscur Expedition 33, quittait le navire en tant que comédienne de doublage de Gwendolyn, personnage principal du jeu. Alors que sa présence au casting avait suscité la curiosité de beaucoup, cela a également forcé de nombreux changements sur le titre, dont une nouvelle interprète pour son protagoniste. Plus récemment, un extrait de gameplay présentant une forme de « downgrade » de l'apparence du personnage a engendré une polémique. Le directeur du jeu, Ary Chen a enfin exprimé le fond de sa pensée sur toute la situation.

Un changement d'actrice principale qui a fait des vagues pour Tides of Annihilation

Un mois après l'annonce du départ de Jennifer English en tant qu'interprète du personnage principal de Tides of Annihilation, le titre a tout récemment eu droit à quelques previews de la part de certains confrères. Tel a notamment été le cas d'Eurogamer, qui a eu l'occasion d'essayer le titre d'Eclipse Glow Games pendant deux heures. Si la plupart des avis préliminaires vantent un solide et spectaculaire jeu d'action, l'article qui nous intéresse ici revient sur le cas du doublage de son protagoniste, Gwendolyn.

Eurogamer a en effet interviewé Ary Chen, directeur de Tides of Annihilation, et Kun Fu, producteur du jeu, sur ce sujet pour le moins épineux. Chen a ainsi confié que le départ de la comédienne de doublage pour « des soucis de santé mentale » a été « un revirement de situation tout à fait inattendu », mais que les équipes ont « passé un très bon moment en travaillant avec elle ».

« Pour nous aussi, la santé passe avant tout », a précisé le directeur de Tides of Annihilation. « Cela dit, nous avons pris beaucoup de plaisir à travailler avec elle ; elle nous a aidés à trouver une nouvelle comédienne pour le rôle de Gwendolyn et nous a également accompagnés tout au long du processus, en nous donnant des conseils précieux sur le doublage ».

© Eclipse Glow Games

Un avenir assuré envers et contre tout pour le titre d'Eclipse Glow Games ?

Malgré son départ en tant qu'interprète du rôle principal de Tides of Annihilation, Jennifer English occuperait encore le poste de « directrice du doublage », a rapporté son directeur à Eurogamer. Alors que le titre est encore en développement, il faut toutefois que sa remplaçante reprenne les dialogues que la précédente comédienne avait doublé. Selon les retours de la preview, celle-ci semble avoir bien repris le flambeau. Il semblerait par ailleurs qu'il s'agisse de la voix originale de Grace Ashcroft dans Resident Evil Requiem, bien que rien n'ait encore été officiellement confirmé.

Quoi qu'il en soit, Tides of Annihilation est toujours en développement et ne dispose pas encore de date de sortie précise, bien qu'il prévoit d'arriver sur PC, PS5 et Xbox Series. Il devrait donc sortir dans une fourchette assez large recouvrant fin 2026 à fin 2027, dans le meilleur des cas. Le changement de voix pour le personnage principal ne devrait par ailleurs en rien impacter un gameplay qui semble sur le papier très prometteur et spectaculaire. L'avenir nous dira si l'essai se transforme dans la version finale du titre du studio chinois Eclipse Glow Games.

Source : Eurogamer