Le dernier aperçu de Tides of Annihilation n'a pas vraiment fait l'unanimité. Le studio Eclipse Glow Games prend la parole face à un changement qui a du mal à passer.

Décidément, ça bouge pas mal du côté de Tides of Annihilation en ce moment. Après le retrait de son actrice principal, c'est le visage de l'héroïne qui semble être sujet à un redesign. Sauf que les joueuses et joueurs n'adhèrent pas vraiment... Voyant l'effervescence des discussions en ligne sur le sujet, le studio Eclipse Glow Games a pris la parole.

Gwendolyn a-t-elle vraiment changé dans Tides of Annihilation ?

Eclipse Glow Games a eu l'occasion de participer à une session de questions-réponses pour parler de Tides of Annihilation. Un journaliste du média Game Tea House en a profité mettre les pieds dans le plat. Il n'a pas hésité a pointer du doigt que « le sujet qui fait le plus débat parmi les joueurs en ce moment, c'est que le visage de l'héroïne semble un peu bizarre ».

Dire qu'il y a débat, c'est peu dire. Le public s'interroge et ne mâche pas ses mots pour commenter la dernière démo de Tides of Annihilation. Sur X, on peut lire ce genre de commentaire :

« Pourquoi ont-ils changé le modèle du personnage ? C'est tellement stupide et un tel gâchis d'argent. »

« Pourquoi la nouvelle version semble-t-elle moins réussie ? Ce n'est pas bon signe. » 1

« L'ancien style était bien mieux, à quoi pensaient-ils ? »2

Mais alors, à quoi cette impression de changement serait dû ? Face à un tel constat, ledit journaliste a posé la question que tout le monde se demandait : est-ce que cette impression est due au fait que le précédent trailer était en image de synthèse et que la démo tourne en temps réel ? Fu Kun, le producteur du jeu a pu répondre clairement, balayant certaines théories sur ce changement de Tides of Annihilation :

En réalité, la précédente bande-annonce proposait déjà un rendu en temps réel. La forme du visage de l'héroïne est cohérente entre la dernière bande-annonce et la démo actuelle. C'est seulement que nous voulions un rendu plus fluide pour ce qui est de l'optimisation de l'éclairage, ce qui explique certaines différences et imperfections dans l'expression du visage. Fu-Kun.

Eclipse Glow de poursuivre en admettant que « cette version a été un peu précipitée ». Fu Kun assure alors que le studio « optimisera le rendu facial selon l'éclairage ». Il n'y aurait donc pas de changement profond du design, seulement une question technique. En fin de compte, la seule évolution concrète pour Gwendolyn, l'héroïne de Tides of Annihilation, serait la reprise du rôle par Angela Sant'Albano, l'interprète de Grace Ashcroft dans Resident Evil 9, après le départ de Jennifer English. Il ne reste plus qu'à voir ce qu'il en sera des graphismes dans la prochaine présentation du jeu.