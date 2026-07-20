Le Summer Game Fest 2026 nous aura peut-être permis de faire le plein d’informations sur un grand nombre de jeux très attendus, mais l’un d’eux aura toutefois manqué à l’appel : Tides of Annihilation. En effet, dès son annonce au State of Play de février 2025, cette future production signée Eclipse Glow Games n’a pas manqué de taper dans l’œil de nombreux joueurs, qui sont aujourd’hui impatients d’en découvrir davantage sur ce titre très prometteur. Un titre qui, malheureusement, va finalement devoir se passer de la présence de Jennifer English.

Jennifer English quitte le rôle de Gwendolyn dans Tides of Annihilation

L’information est effectivement tombée au cours du week-end : l’actrice, notamment connue pour ses rôles de Shadowheart dans Baldur’s Gate 3 et Maelle dans Clair Obscur Expedition 33, va devoir abandonner le rôle principal de Gwendolyn dans Tides of Annihilation « pour des raisons de santé ». « Bien que sa décision nous ait naturellement attristés, nous l’avons parfaitement comprise et avons respecté le choix de Jennifer de donner la priorité à son bien-être », indique alors naturellement Eclipse Glow Games dans son communiqué.

« Nous lui sommes également profondément reconnaissants pour l’attention et le sens des responsabilités dont elle a fait preuve tout au long de ce processus ». Car English n’a peut-être d’autre choix que d’abandonner le rôle-titre de Tides of Annihilation, mais cela ne veut pas dire pour autant qu’elle se retire totalement du projet. « Jennifer nous a apporté un soutien incroyable et, avec d’autres membres de notre équipe de doublage, elle nous a aidés à repérer et à entrer en contact avec des comédiennes talentueuses », apprend-on notamment pour l’occasion.

Sa remplaçante a d’ores et déjà été trouvée

« Grâce au soutien et aux recommandations de Jennifer, […] nous avons eu la chance de trouver une interprète incroyablement talentueuse pour donner vie à Gwendolyn. Son travail récent dans le domaine des jeux vidéo a fortement impressionné Jennifer et notre équipe, non seulement par la qualité de son interprétation, mais aussi par le soin et le dévouement remarquables dont elle a fait preuve pour comprendre le personnage. Nous avons hâte que les joueurs découvrent son interprétation de Gwendolyn », indiquent alors les créateurs de Tides of Annihilation.

Car bien que son identité soit encore maintenue secrète pour le moment, le fait est que nous n’aurons pas à attendre bien longtemps avant de découvrir de qui il s’agit. « Elle est actuellement en train d’enregistrer la voix off anglaise de Gwendolyn pour notre démo jouable prévue pour la Gamescom 2026 », précise Eclipse Glow Games ; en ajoutant que la nouvelle actrice sera également au cœur des prochains temps de communication autour du jeu. Des temps de communication qui, en l'état, sont tous planifiés pour cette même période, c’est-à-dire fin août.

English reste impliquée dans la conception du jeu

Bien sûr, English elle-même n’a pas hésité à s’exprimer à ce sujet sur Instagram, en assurant être « vraiment reconnaissante d’avoir pu participer à Tides of Annihilation depuis la création du jeu et d’avoir travaillé avec une équipe aussi formidable ». « Ces derniers temps, j’ai ressenti le besoin de lever le pied et de réévaluer les engagements que j’ai pris », explique-t-elle pour justifier sa décision. « Après mûre réflexion, j’ai pris conscience que j’avais besoin de prendre le temps de me reposer et de prendre soin de ma santé mentale et physique ».

Ce qui ne l’empêchera pas, en parallèle, de « continuer à s’impliquer dans Tides of Annihilation en tant que conseillère » ; rôle grâce auquel elle pourra continuer « d’accompagner l’équipe et Gwen dans leur aventure ». « Je souhaite à toute l’équipe beaucoup de succès, et je les encouragerai dans leurs efforts pour continuer à donner vie à ce jeu », conclut finalement l’actrice. « Merci pour votre compréhension et votre soutien ». Une bien triste nouvelle, donc. Cela étant, le rendez-vous est maintenant pris pour la Gamescom, qui se tiendra du 26 au 30 août prochain.

Sources : Eclipse Glow Games, Jennifer English