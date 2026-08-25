Le très intrigant et prometteur Tides of Annihilation nous a encore envoyé du rêve lors de la Gamescom 2026, mais avec une petite surprise pour compléter le tout.

Les jeux chinois sont définitivement à la fête ces derniers temps. C'était également le cas lors de la cérémonie d'ouverture de la Gamescom 2026, où l'on en a vu apparaître un certain nombre, dont Tides of Annihilation par Eclipse Glow Games, qui avait fait grande sensation lors de ses précédentes apparitions. Celle-ci n'a pas fait exception à la règle, mais a par ailleurs permis d'apprendre quand nous pourrons accompagner Gwendolyn dans les ruines de Londres et le royaume d'Avalon.

Tides of Annihilation se montre encore à la Gamescom 2026 avec une grande annonce

En plus de proposer un univers impressionnant par son échelle et sa superbe direction artistique, Tides of Annihilation a réussi à attirer l'attention grâce à ses combats de boss absolument spectaculaires et à des animations de très haute volée. En revanche, un autre argument de vente qui était le doublage de Gwendolyn, le personnage qu'on incarne, par Jennifer English (Maëlle dans Clair Obscur Expedition 33 et Ombrecœur dans Baldur's Gate 3) n'est plus d'actualité, car remplacée en VO par Angela Sant'Albano (Grace Ashcroft dans Resident Evil Requiem. Cela n'empêche toutefois pas le titre d'Eclipse Glow Games de proposer un gameplay proprement dantesque à base d'invocation de Chevaliers de la Table Ronde promet d'être un cocktail particulièrement apetissant.

La Gamescom 2026 fut en tout cas l'occasion pour Tides of Annihilation et son studio chinois Eclipse Glow Games d'épater la galerie avec une mise en scène d'une classe folle et les dimensions propres épiques de son histoire. On a également pu voir d'autres phases de son gameplay, comme des phases de plateforme ou des combats contre des ennemis d'une taille plus raisonnable, mais toujours avec des combats très acrobatiques.

Malheureusement, il faudra encore repasser plus tard pour découvrir la date de sortie de Tides of Annihilation, qui cible cependant PC, PS5 et Xbox Series, mais à une date encore à préciser.

Source : YouTube