On tient la première conférence potentielle de l’été. THQ Nordic viendra présenter son catalogue de jeux entre le Summer Game Fest et la Gamescom 2022.

Une conférence THQ Nordic

C’est ce qui s’appelle s’y prendre à l’avance. Alors que la saison des conférences débutera dès cet été, THQ Nordic annonce déjà son propre événement. Le rendez-vous est donné au 12 août 2022 à 21 heures, heure française. Ce sera le second essai de l’éditeur, qui avait peiné à convaincre avec sa première édition organisée en septembre dernier pour son 10ème anniversaire.

Elle avait malgré tout été marquée par les annonces de Bob l’Eponge : The Cosmic Shake et Outcast 2, qui avaient relevé le niveau d’une conférence courte et peu intéressante. Reste maintenant à savoir si l’éditeur va corriger le tir avec ce nouveau showcase.

Quels jeux seront montrés ?

THQ Nordic a néanmoins annoncé la couleur : sa conférence présentera plusieurs nouveaux jeux. Des productions qui, selon l’entreprise, viendront étayer son portfolio avec des genres inédits, aussi bien pour les « expériences de jeu originales que les jeux sous licence ». De quoi faire espérer un Darksiders 4 aux fans de la première heure, mais rien n’est assuré. En revanche, l’éditeur a confirmé que Outcast 2 : A New Beginning et Jagged Alliance 3 seront montrés lors de l’événement.

« Les joueurs peuvent s’attendre à du sombre et de l’intense, comme du coloré et du fun pur et dur », écrit THQ dans son communiqué de presse. En marge de sa conférence, le label HandyGames assurera le pré-show. L’éditeur spécialisé dans les jeux indépendants s’était notamment occupé de El Hijo, One Hand Clapping, Chicken Police – Paint It Red ! ou encore This is the Police mobile. On imagine qu’il montrera les titres à venir de son catalogue, dont le charmant Endling. Vous l'avez compris, le planning de l'été commence à se mettre en place.