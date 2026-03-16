Alors que de nombreux joueurs appellent de leurs vœux la suite de The Wolf Among Us depuis 13 ans, voilà qu'une autre surprise a leaké entre-temps pour le grand classique de Telltale.

Bien que la suite de The Wolf Among Us soit en développement depuis des années, ayant connu des annulations puis une renaissance, il semblerait que l'on soit aujourd'hui plus proche que jamais de sa sortie. Les rumeurs actuelles évoquent une importante nouvelle présentation prévue plus tard cette année, avec une sortie potentielle fixée à 2027. En attendant enfin de plus amples informations à ce sujet, la licence refait parler d'elle pour une autre possible surprise qui a récemment fait l'objet d'un leak.

Une nouvelle Fable autour de The Wolf Among Us

Si l'on en croit un rapport de Press Over, une partie de la renaissance de The Wolf Among Us 2 est à attribuer à un studio argentin du nom de Trick Studio, qui codévelopperait la suite depuis un an. À noter que ce studio a déjà travaillé avec Telltale sur leur adaptation de The Expanse. Mais il ne s'agirait pas du seul projet autour de la fabuleuse licence de feu puis ressuscité Telltale actuellement en développement. Alors que la suite pourrait arriver dans le courant de l'année prochaine et mettre en scène l'univers sombre de Bigby dans toute la splendeur des graphismes d'aujourd'hui grâce à l'Unreal Engine 5, il semblerait qu'une bonne surprise se prépare également pour le jeu original.

Outre le fait que Trick Studio travaillerait en tant que soutien sur The Wolf Among Us 2, des images provenant de ses coulisses et rapportées par MP1st.com tendent à indiquer qu'une remise au goût du jour du premier jeu sorti il y a déjà 13 ans serait également dans les cartons. Le vénérable mais culte titre de Telltale pourrait ainsi avoir prochainement droit à une forme de Remaster sur la génération actuelle de machines, si l'on en croit des captures provenant prétendument de Trick Studio.

Pour corroborer encore ces images leakées tendant à indiquer qu'une remise au goût du jour de The Wolf Among Us premier du nom serait dans les cartons, le site de Trick Studio faisait mention, avant sa suppression (mais l'information est bien visible sur Archive.org, comme l'ont rapporté des utilisateurs Reddit), de deux projets, dont le second époisode, mais aussi un portage du premier. Il faudra cependant bien sûr attendre des annonces plus officielles pour connaître véritablement le fond de cette affaire dans laquelle Bigby se retrouve à nouveau mêlé.

Sources : Press Over ; MP1st.com ; Archives.org