On commençait à ne plus y croire, et pourtant, c’est désormais une réalité. The Wolf Among Us 2 est sur le chemin du retour, et nous avons enfin de bonnes nouvelles à son sujet.

« Cela faisait huit longues, longues années ». C’est par ces mots que Geoff Keighley a introduit l’une des annonces les plus inattendues de ce Summer Game Fest 2026 qui, sans aucune surprise, a alors immédiatement déclenché euphorie et cris de joie dans la salle. On parle bien sûr du retour de The Wolf Among Us 2 qui, après avoir rencontré de lourdes difficultés dans son développement, semble enfin prêt à passer à la vitesse supérieure. Car oui, le jeu est toujours bien en vie, et ce nouveau trailer le prouve.

The Wolf Among Us 2 sort enfin de l’ombre après un long silence

Comme quoi, tout vient à point à qui sait attendre. Même si, dans le cas de Bigby, c’est une attente qui n’aura que trop duré. Entre la fermeture de Telltale Games, la reconstitution du studio puis tous les problèmes qui en ont découlés, beaucoup craignaient que ce deuxième opus finisse encore une fois par passer à la trappe. Mais cela n’arrivera pas, et comme nous l’a enfin confirmé le studio à l’occasion de ce Summer Game Fest 2026, cette suite trouvera officiellement le chemin de nos consoles quatorze ans après la sortie du premier opus, en 2027.

Malheureusement, pas plus de précision pour le moment, mais réjouissons-nous déjà d’avoir enfin eu droit à de nouvelles images sur ce que nous réserve The Wolf Among Us 2. C’est-à-dire une seconde aventure prometteuse mettant en scène le charismatique Bigby aux côtés de quelques visages bien connus des fans, mais aussi évidemment de nouveaux venus dans la franchise. En sachant que, pour rappel, cette suite se déroulera six ans après les événements du premier opus.

Un remaster du premier opus annoncé

Un premier opus qui, d’ailleurs, reviendra dès la fin d’année 2026 avec une version remastérisée, afin de rafraîchir la mémoire des fans de la première heure ; mais aussi d’aller à la rencontre d’un nouveau public en amont de la sortie de The Wolf Among Us 2. Car il est clair qu’après toutes ces années, Telltale et l’ensemble de leurs partenaires ayant contribué au développement du jeu sont plus que motivés que jamais à faire du retour de Bigby un véritable événement. Et on sera assurément au rendez-vous, que ce soit sur PS5, Xbox Series ou PC.

Source : Telltale Games