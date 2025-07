The Wolf Among Us 2 refait enfin parler de lui. Et même si rien n’est officiel pour l’instant, tout porte à croire que de bonnes nouvelles approchent. Que se passe-t-il exactement ?

Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas eu de nouvelles de The Wolf Among Us 2. Trop longtemps, même. Mais quelque chose semble bouger du côté de Telltale Games. Un mouvement discret, presque invisible… mais qui pourrait annoncer un vrai retour.

Des signes qui ne trompent pas pour The Wolf Among Us 2 ?

Selon une rumeur relayée par eXtas1stv, un leaker actif sur les réseaux sociaux, le studio aurait récemment commencé à contacter des créateurs de contenu et des médias. Objectif ? Préparer une campagne de communication autour de The Wolf Among Us 2. Rien d’annoncé publiquement pour l’instant, mais tout porte à croire qu’un plan est en marche. La rumeur évoque une fenêtre assez précise : d’ici l’automne, au plus tard octobre. Autrement dit, les choses pourraient s’accélérer très bientôt.

Les fans de la série connaissent l’histoire. Le premier jeu, sorti en 2013, a marqué les esprits avec son ambiance de polar sombre et son univers tiré de la série Fables. Mais sa suite, annoncée il y a déjà plusieurs années, s’est fait attendre. Et pas qu’un peu.

Entre la fermeture du studio en 2018, la relance sous une nouvelle direction, le changement de moteur graphique, et les multiples retards… The Wolf Among Us 2 est devenu un projet fantôme. Officiellement, il est toujours en développement. Mais depuis quelques temps, silence radio.

Un retour très attendu

Si cette rumeur dit vrai, on pourrait enfin voir revenir Bigby Wolf sur le devant de la scène. Peut-être à travers une bande-annonce. Peut-être même avec une date de sortie pour The Wolf Among Us 2. Pour l’instant, tout cela reste à confirmer. Mais ce premier frémissement, aussi léger soit-il, suffit à relancer l’espoir. Les fans sont nombreux à attendre.

Les prochaines semaines pourraient donc être décisives. Et si le loup est vraiment de retour, on espère qu’il rugira plus fort que jamais. Cela pourrait enfin marquer le vrai retour de Telltale Games sur le devant de la scène. Et ce ne serait pas de trop pour les nombreux fans qui se sont parfois sentis, disons-le, un peu orphelins.

Source : eXtas1stv