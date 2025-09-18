Si un titre comme Beyond Good & Evil 2 reste assurément le maître dans la liste des jeux annoncés depuis longtemps mais dont on n’a aucune nouvelle, il est malheureusement loin d’être le seul. On pourrait par exemple également citer The Wolf Among Us 2, dont le développement semble particulièrement chaotique depuis des années. Annoncé en 2017 avant d’être annulé à la fermeture de Telltale Games en 2018, puis ressuscité en 2019, le titre est désormais aux abonnés absents depuis 2023. Et à en croire les derniers échos, cela ne sent vraiment pas bon.

Le cas The Wolf Among Us 2 n'a pas fini de faire parler

Dans un nouveau rapport d'Eurogamer, Nick Herman, l'un des réalisateurs de The Wolf Among Us, a en effet révélé que même les développeurs initiaux du projet ne savent pas ce qu’il en est actuellement. Car oui, à l’origine, ce sont les membres du studio AdHoc, principalement composé d’anciens de chez Telltale, qui avaient la charge de The Wolf Among Us 2. Il apparaît toutefois que le projet a depuis été récupéré par la nouvelle équipe de Telltale, qui a rouvert ses portes en 2022, et qui laisse depuis l’équipe originale dans le flou le plus complet.

« Nous avons écrit une saison, la saison 2. Nous pensons qu’elle est meilleure que la saison 1, et pourtant nous avons travaillé sur la saison 1. Et oui, nous en sommes vraiment fiers. Nous avons fait des tests. Nous avons travaillé sur les cinématiques, l’animation et tout le reste. Et puis, en gros, ils ont eu besoin de plus de temps » confie Herman. « Nous ne dirigions pas le projet. C’était Telltale, avec qui nous travaillions en partenariat. Et nous ne pouvions pas rester les bras croisés, alors nous avons dû passer à Dispatch pour que le studio continue à avancer ».

Dispatch étant, pour ceux qui l’ignorent, le premier jeu original à venir du côté de chez AdHoc. Par conséquent, le studio n’a plus aucune nouvelle de The Wolf Among Us 2 depuis longtemps, et ignore même si le travail qu’ils ont déjà réalisé va finalement être conservé. « Je ne sais pas dans quelle mesure notre version du scénario sera reprise dans leur production finale » ajoute en effet Herman. « Mais si un jour nous pouvions réaliser ce que nous avons écrit et ce que nous étions en train de mettre en scène, nous pensons que les gens adoreraient. Alors bonne chance ! ».

Une situation compliquée pour le titre

À Pierre Shorette, co-fondateur d’AdHoc, d’ajouter subitement un petit « Piquant » en réaction aux propos de son collègue, ce qui pourrait alors traduire une certaine amertume de sa part. Car si Herman semble visiblement vouloir rester plutôt cordial sur le sujet, Shorette n’hésite pas de son côté à se montrer un peu plus rentre-dedans. En témoigne notamment son intervention ouvertement sarcastique à la question d’Eurogamer : « Oui, pourquoi avons-nous cessé de travailler sur [The Wolf Among Us 2], Nick ? ».

Bref, autant dire que cela n’a rien de très rassurant concernant le sort du jeu qui, après avoir vu sa date de sortie glisser de 2023 à 2024 pour éviter aux développeurs une quelconque forme de crunch, a depuis tout simplement disparu des radars. Et même si Telltale assurait en octobre 2024 que The Wolf Among Us 2 n’avait pas été annulé malgré ce que les rumeurs prétendaient, le fait que nous n’ayons toujours pas obtenu la moindre nouvelle à son sujet depuis est forcément loin de convaincre les joueurs. Espérons bientôt une clarification de la part du studio, donc.

