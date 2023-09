Comme on peut s'y attendre avec un grand succès de ce genre, The Witcher se décline sous de nombreuses formes. Malheureusement, toutes ne bénéficient pas de la même "bénédiction" dans leur développement.

La saga The Witcher jouit d'une très belle réputation et est, pour le moment, particulièrement favorisée par le succès. Le troisième épisode en jeu vidéo a été un véritable carton et constitue un monument dans l'histoire vidéoludique ; le quatrième épisode est très attendu par tous. Le remake de The Witcher 1 suscite l'enthousiasme de nombreux fans, et enfin, le succès de l'adaptation Netflix de l'œuvre d'Andrzej Sapkowski est incontestable. Même si les spectateurs redoutent le départ d'Henry Cavill dans le rôle-titre. Pour ne rien arranger, une autre ombre vient désormais assombrir ce tableau idyllique.

The Witcher oui, mais sur papier

En 2018, nous pouvions découvrir un RPG sur table The Witcher après plusieurs années d'attente. Le jeu se situe entre les épisodes 2 et 3, avec une certaine modularité pour refléter les multiples fins possibles de The Witcher 2. Bien entendu. Cependant, son futur semble pour le moment assez incertain. Comme nous l'apprenons via nos confrères de chez IGN, le développement du RPG sur table est en pause au sein de l'entreprise américaine R. Talsorian Games. La raison invoquée est notamment liée au développement encore insuffisamment avancé de The Witcher 4 pour proposer suffisamment de contenu. En effet, même si les nouveautés à venir ne concernent pas directement la suite en jeu vidéo, de nombreux éléments tels que le lore et le background (personnages, décors, noms de lieux, etc.) sont liés. À ce propos, Cody Pondsmith, fondateur de R. Talsorian Games, déclare :

Le nouveau contenu que nous avons prévu n'est pas directement lié à The Witcher 4, mais il aborde de nombreux aspects du lore qui sont essentiels à l'ensemble pour la compréhention.

Visiblement le travaille en collaboration avec le studio CD Projekt RED est très compliqué. Voyez plutôt :

Alors que CD Projekt Red commence à travailler sur le quatrième jeu vidéo, nous avons collaboré pour nous assurer que les informations entre nos deux produits restent aussi connectées que possible. Nous avons eu d'innombrables réunions couvrant des jours entiers de discussions sur le lore et la direction de la franchise. Ce que nous avons réalisé, c'est qu'il serait extrêmement difficile, voire impossible, de continuer à travailler sur la ligne TTRPG de The Witcher pour le moment.

Une belle histoire

Le succès de la saga The Witcher est un phénomène multiplateforme assez fou. Basée sur la série de romans de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski, cette franchise a véritablement pris son envol grâce aux jeux vidéo développés par CD Projekt Red. Le troisième opus, The Witcher 3: Wild Hunt, a été particulièrement salué, remportant de nombreux prix et s'établissant comme un chef-d'œuvre vidéoludique. C'était un peu un tournant pour la licence.

Au-delà du monde du jeu vidéo, The Witcher a également été adapté en série télévisée par Netflix, renforçant ainsi son impact culturel et attirant un public encore plus varié. Le personnage principal, Geralt de Riv, incarné par Henry Cavill dans la série, est devenu une véritable icône pop suite à cela. Les éléments de lore, les personnages complexes et l'univers riche ont contribué à créer une communauté de fans assez demandeuse en contenus. En bref, la recette parfaite pour proposer un jeu de rôle papier digne de ce nom. Hélas il va falloir patienter pour voir la suite. Tout est maintenant lié aux évolutions du travail de CD Projekt.