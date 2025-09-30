L’univers du Sorceleur ne cesse de s’enrichir. Après les jeux vidéo à succès et la série Netflix, les fans vont avoir le droit à une autre belle nouveauté qui a de quoi faire plaisir.

Bonne nouvelle pour les amateurs de fantasy : Andrzej Sapkowski, le créateur de l’univers The Witcher revient avec un tout nouveau roman inédit. Intitulé La Croisée des corbeaux, ce livre paraîtra en France le 1er octobre 2025 aux éditions Bragelonne, traduit par Lydia Waleryszak. Soit un jour plus tard que la version

Une belle nouveauté The Witcher, en français !

Dans ce nouveau récit The Witcher, Sapkowski choisit de revenir aux jeunes années de Geralt de Riv, bien avant qu’il ne devienne le célèbre Loup Blanc. Encore apprenti sorceleur formé à Kaer Morhen, Geralt n’en est qu’aux premiers pas d’une carrière qui le mènera à traverser un monde hostile et méfiant envers les siens.

L’intrigue de ce livre The Witcher s’ouvre sur un acte d’héroïsme qui tourne mal. Sauvé in extremis de l’échafaud par Preston Holt, un mystérieux sorceleur au passé trouble, Geralt découvre ce que signifie vraiment marcher sur la Voie : protéger des humains qui le craignent, affronter des monstres redoutables et apprendre à tracer ses propres règles de survie.

Un roman qui explore la naissance d’une légende

À travers cette histoire, Sapkowski met en avant la frontière floue entre bien et mal, un thème central de toute la saga. Geralt se retrouve face à un dilemme : incarner le monstre que les hommes redoutent ou prouver qu’il peut être bien plus que cela. The Witcher La Croisée des corbeaux promet ainsi de révéler une facette plus intime et vulnérable du futur héros de la saga.

Avec 320 pages, le roman s’inscrit dans la continuité de l’univers littéraire du Sorceleur, déjà riche de nouvelles et de cycles épiques. Mais ici, l’approche est différente : il ne s’agit pas de prolonger les grandes intrigues autour de Ciri ou Yennefer, mais de replonger dans la jeunesse de Geralt pour comprendre comment est née la légende.

Alors que la série Netflix The Witcher poursuit son chemin et que la saga vidéoludique de CD Projekt Red reste incontournable, ce nouveau roman confirme la vitalité d’un univers qui continue de s’étendre. Bragelonne, qui édite déjà la série en France, propose une parution attendue à la fois par les lecteurs de longue date et les nouveaux venus séduits par les adaptations.