Outre The Witcher 4 et un Remake sous Unreal Engine 5 du tout premier jeu, rappelons que CD Projekt RED a encore un autre projet dans les cartons au sein de l'univers adaptant les romans d'Andrzej Sapkowski : Project Sirius, un spin-off multijoueur développé par The Molasses Flood, dans le giron du studio polonais. Cela fait presque 4 ans qu'on a entendu parler de lui mais sans rien en voir, notamment en raison d'un reboot en cours de route. Pour aider les équipes dans la réalisation de cette nouvelle expérience, ils ont ainsi recruté un allié de poids.

Un nouveau gros joueur rejoint la session pour le spin-off multijoueur de The Witcher

Très loin des plus de 500 développeurs travaillant sur The Witcher 4, Project Sirius en comptait a priori une soixantaine avant son reboot en 2023, soit seulement un an après son annonce, menant malheureusement au licenciement de 29 personnes, soit environ la moitié de ses effectifs. De l'eau a visiblement coulé sous les ponts depuis, et CD Projekt RED comme The Molasses Flood nous promettent avec ce spin-off multijoueur une « vision innovante de l'univers avec une histoire inoubliable pour les fans et de nouvelles audiences ».

En parlant d'histoire, The Witcher Sirius a justement récemment accueilli dans ses rangs, par l'entremise de l'équipe de CD Projekt RED à Boston (qui travaille pour rappel principalement sur Cyberpunk 2), Kwan Perng en tant que scénariste en chef. L'homme a occupé ce poste clé notamment sur l'excellente extension La Forme Finale de Destiny 2 ou encore sur l'extension La Fin des Dragons sur Guild Wars 2. Il dispose donc d'un talent certain pour raconter des histoires sur des jeux avec une forte dimension multijoueur.

On a appris son implication sur The Witcher Sirius grâce à une publication sur son profil LinkedIn, où il a déclaré qu'il « ne pourra pas parler du projet avant un moment, mais entre temps je me suis immergé dans l'univers sombre et éclectique de The Witcher. C'est un honneur d'avoir l'opportunité de raconter des histoires dans ce monde et en compagnie de développeurs aussi talentueux ». Malheureusement et près de 4 ans après une première annonce, Project Sirius risque encore de nous tenir dans le flou pendant un moment.

Source : LinkedIn