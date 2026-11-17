CD Projekt RED continue de recruter des pointures du genre RPG, cette fois du côté d'un vétéran de Baldur's Gate 3 pour le jeu multijoueur The Witcher Sirius.

Tandis que CD Projekt RED a recruté plusieurs membres influents de Warhorse Studios (Kingdom Come Deliverance) pour le bien de The Witcher 4, il a encore réussi à s'arroger les services d'un grand nom du RPG pour le bien de Sirius, le spin-off multijoueur de son emblématique franchise fantasy en la personne de Beaudelaire Welch, scénariste qui a officié sur rien de moins que Baldur's Gate 3, et notamment sur l'histoire fascinante du personnage Sombres Pulsions.

Quel talent de Baldur's Gate 3 travaille désormais sur The Witcher Sirius ?

Cela fait un moment que CD Projekt RED a annoncé l'existence de The Witcher Sirius, un spin-off multijoueur de sa célèbre franchise, mais que son développement semble piétiner. L'année dernière, le studio polonais avait pourtant fusionné avec The Molasses Flood pour améliorer la situation et s'offrir une équipe entièrement consacrée à ce projet. Depuis, l'actualité avait été relativement calme autour de ce dernier, jusqu'à tout récemment.

Baudelaire Welch, scénariste éminent de Baldur's Gate 3, notamment responsable de toute l'histoire du personnage Origine Sombres Pulsions, a en effet annoncé notamment via son compte LinkedIn avoir rejoint CD Projekt RED pour justement travailler sur The Witcher Sirius, en tant que spécialiste scénariste sénior.

« La fantasy est mon univers de cœur et je suis très heureux à l'idée d'écrire pour un studio qui a été l'un des représentants les plus adorés du genre. C'est une opportunité incroyablement excitante pour tout jeune scénariste et l'équipe avec qui je travaille depuis mes premiers mois a été géniale. Je suis sûr que de nombreuses Épreuves m'attendent. Je ne peux pas parler du jeu The Witcher en question, mais ravi d'y être ! », a ajouté Welch.

© CD Projekt RED

Qu'attendre de ce spin-off multijoueur de la franchise de CD Projekt RED ?

CD Projekt RED a visiblement de grandes ambitions narratives pour The Witcher Sirius, malgré son orientation multijoueur. Il est cependant encore bien difficile de dire ce que racontera le jeu, dans quel contexte et ce qu'on y fera concrètement. Le titre a en effet pour rappel connu un reboot complet en 2023 ainsi qu'une vague de licenciements, et a essuyé d'autres pertes d'emploi début 2026.

On espère donc que ce recrutement d'un scénariste éminent de Baldur's Gate 3 est un signe de mieux pour The Witcher Sirius, malgré son développement visiblement complexe. Quoi qu'il en soit, entre l'extension Songs of the Past de The Witcher 3 l'an prochain, The Witcher 4 courant 2028 et Sirius dans un futur plus moins lointain, les fans de l'univers fantasy polonais auront fort à faire pendant un moment.

Source : LinkedIn