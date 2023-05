Après le reboot de son développement, l’avenir de The Witcher Sirius était incertain. Un peu plus d’un mois plus tard, CD Projekt RED se montre bien plus rassurant.

La série Netflix risque de battre de l’aile avec le départ d’Henry Cavill, mais la licence de The Witcher a encore de beaux jours devant elle. Côté jeu vidéo, ce sont pas moins de trois nouvelles productions qui sont actuellement en développement. Les yeux sont naturellement braqués sur The Witcher 4 et le remake du premier opus, mais le dernier projet des trois s’annonçait comme le plus original. De son nom The Witcher Sirius, il devait offrir une expérience plus rafraîchissante et inédite aux fans de la licence. Dans les faits, cela devait se traduire par un spin-off orienté multijoueur et coopératif avec du PvE à la clé. Sauf que les premières esquisses de ce prochain jeu n’ont pas convaincu CD Projekt RED qui a dû rebooter son développement. Son avenir était alors incertain, mais l’éditeur polonais apporte des nouvelles rassurantes.

Le développement de The Witcher Sirius sur la bonne voie

Racheté par CD Projekt RED il y a un peu moins de deux ans, The Molasses Flood travaille actuellement sur The Witcher Sirius. Un spin-off qui entendait proposer une expérience originale et s’éloignant quelque peu des jeux solo de la saga principale. En se basant sur les diverses offres d’emplois, on a rapidement compris que le projet prendrait la forme d’un jeu multijoueur mettant l’accent sur la coopération et la narration. Une idée qui a trouvé écho au sein de la communauté, jusqu’à ce que CD Projekt RED sonne l’alarme. Fin mars, l’éditeur polonais annonçait que le développement allait recommencer de zéro. Une décision animée par une insatisfaction du concept original, qui n’aurait pas été à la hauteur des attentes et qui n’aurait alors pas le potentiel commercial espéré. L’incertitude autour de l’avenir de The Witcher Sirius grimpait, mais le jeu serait enfin sur la bonne voie.

Dans un nouveau communiqué adressé à ses investisseurs, le studio polonais se veut rassurant quant au spin-off. Le reboot progresse bien et les nouvelles grandes lignes directrices ont d’ores et déjà été trouvées. La définition de la structure et le cadre de The Witcher Sirus arrivent même à leur conclusion. Vraisemblablement plus encadré et épaulé, la petite équipe devrait parvenir à faire valider son concept cette fois-ci. L’éditeur indique en tout cas son intention de poursuivre ce projet repensé à partir « des éléments du jeu déjà développés ».

Il faudra néanmoins attendre que la pré-production progresse encore un peu avant d’en avoir le cœur net. CD Projekt RED souhaite s’assurer « qu’il soit aligné avec la stratégie du groupe ». Une fois la nouvelle proposition terminée, elle sera à nouveau évaluée. Impossible à ce stade de savoir quels aspects seront conservés, mais on imagine mal un virage à 180 degrés. The Witcher Sirus devrait donc toujours mettre l’accent sur le multijoueur mais reste à savoir sous quelle forme.