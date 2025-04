Il y a du nouveau en coulisses pour le multijoueur The Witcher, le fameux « Projet Sirius ». Ça annonce du très bon pour la suite, surtout pour les plus fervents fans.

Ça bouge du côté de la franchise The Witcher. Comme vous le savez, les projets ne manquent pas chez CD Projekt, le gros du chantier concernant le quatrième opus de la saga principale. Les premières images ont été dévoilées lors des Game Awards 2024 et le dernier bilan financier du studio l'a désigné comme sa production prioritaire. Pour autant, d'autres sont en cours, à des niveaux d'avancées différents. Dans le lot, on retrouve le fameux jeu multijoueur pour lequel s'annonce une nouvelle très encourageante.

The Witcher s'offre une équipe de choix

Pour un projet aussi ambitieux qu'un multijoueur, il vaut mieux savoir sur qui compter. Les décideurs ont donc entrepris un processus qui devrait largement profiter à celui qu'on appelle « The Witcher Project Sirius ». Ce processus, c'est la fusion du studio CD Projekt RED avec un autre, The Molasses Flood, qui faisait déjà partie du groupe CD Projekt.

The Molasses Flood travaille aux côtés de CD Projekt RED sur le The Witcher Sirius depuis son rachat en 2021. Cette fusion va lui permettre, en outre, de consolider son apport. Il fait notamment profiter aux équipes de son savoir-faire, développé sur des titres comme le roguelike The Flame in the Flood et le jeu d'aventure multijoueur Drake Hollow. Au passage, le studio a tenu à rassurer sur le support de ses précédentes productions dans un communiqué.

© The Molasses Flood.

Nous souhaitons vous informer que le 1er avril 2025, The Molasses Flood LLC (« TMF ») a fusionné avec CD PROJEKT RED Inc. (« CDPR Inc. »), une société faisant partie du groupe CD PROJEKT. À la suite de la fusion, TMF, dans son ancien état juridique (en tant qu'entité juridique distincte), a cessé ses activités, tandis que CDPR Inc. a repris les droits et obligations de TMF. La fusion n'affectera pas la disponibilité ou la distribution des jeux vidéo « The Flame in The Flood » et « Drake Hollow », qui continueront d'être publiés par le groupe CD PROJEKT. Pour plus d'informations sur le groupe CD PROJEKT, veuillez consulter le site https://www.cdprojekt.com/en/.

Un opus multijoueur qui va plaire aux fans

Ce renouveau au sein des équipes travaillant sur le multijoueur de The Witcher s'accompagne aussi d'un départ : celui de Damian Isla, le co-fondateur de The Molasses Flood. Dans un post sur LinkedIn, il explique c'est un choix de sa part. C'est une page qui se tourne pour lui, mais il tient à rassurer sur la teneur de cette fusion : « c'est quelque chose de BON ET SAIN pour le studio, qui était attendu depuis longtemps ».

Enfin, Isla a pu contribuer pendant trois ans à The Witcher Sirius en tant de directeur du design. À ses yeux, le projet s'annonce comme un « jeu incroyable ». Mais, surtout, il assure qu'il va parler aux amateurs des livres, soit l'origine même de la saga du Sorceleur. Il a donc « hâte que le reste du monde découvre ce sur quoi ils ont travaillé ».