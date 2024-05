Octobre 2022, Henry Cavill annonçait son départ de la série The Witcher de Netflix pour aller renfiler la cape de Superman. Ses plans ne se sont finalement pas concrétisés, l’acteur britannique ayant été évincé du nouveau DCU au profit de quelqu’un plus jeune. Malgré les supplications des fans et les pétitions aux centaines de milliers de signatures, rien n’y a fait. Netflix a campé sur sa position et c’est bien Liam Hemsworth qui reprendra le rôle de Geralt jusqu’à la fin de la série The Witcher. Après quelques clichés volés, le géant du streaming se décide enfin à dévoiler un premier aperçu officiel.

Premières images de Liam dans la série The Witcher

La pression est énorme, mais les équipes sont confiantes. Depuis l’annonce de remplacement d’Henry Cavill, ses anciens camarades ont tenté de rassurer les spectateurs les plus inquiets. Liam Hemsworth s’est donné corps et âme pour se préparer à renfiler le manteau du Loup Blanc. Le petit frère de Thor du MCU a suivi un entraînement physique intensif ces derniers mois et a potassé tout le lore de The Witcher. Les choses sérieuses ont cependant commencé ce mois-ci avec le début du tournage de la saison 4. Quelques clichés volés ont livré un aperçu de Liam Hemsworth en Geralt, mais nous avons enfin le droit à de premières images officielles. Et non, ce ne sera vraisemblablement pas la catastrophe annoncée par tous les deepfakes et montages qui ont circulé.

Lauren S. Hissrich, productrice de la série The Witcher, confie au micro d’EW que les équipes travaillent depuis plus d’un an sur le look de ce nouveau Geralt de Riv. « Les acteurs et l'équipe ont été frappés par la passion, l'énergie et l'incarnation que Liam a apporté au personnage depuis le premier jour - barbe négligée, cicatrice emblématique et tout le reste ! Nous prenons beaucoup de plaisir à filmer la saison 4 et nous sommes impatients », a-t-elle expliqué.

Liam Hemsworth fera donc ses débuts avec la saison 4 de The Witcher, attendue pour le courant 2025. Il aura deux saisons pour faire ses preuves, après quoi la série sera officiellement terminée. Une chose est certaine, la fin de l'adaptation de Netflix ne manquera pas de diviser. Les réactions sont clairement partagées, une partie des fans étant agréablement surprise, l’autre continuant de pester sur le départ d’Henry Cavill.