La dernière saison de The Witcher a peut-être eu du mal à convaincre les fans de la série, mais l’interprète original de Geralt de Riv dans les jeux, lui, ne manque pas d’éloges quant à la performance de Liam Hemsworth.

À défaut d’avoir des nouvelles de The Witcher 4 pour l’instant, les fans de la saga ont récemment pu se lancer à la découverte de la quatrième saison de la série Netflix, disponible sur la plateforme de SVOD depuis le 30 octobre dernier. Ou en tout cas, pour ceux que ça intéresse encore. Car depuis l’annonce du départ d’Henry Cavill, on ne peut pas dire que le show soit très bien vu des spectateurs, qui ont été nombreux à quitter le navire pour cette nouvelle saison. Il apparaît toutefois que Doug Cockle, lui, fait partie de ceux qui sont restés.

L’interprète original de Geralt de Riv s’exprime sur la saison 4 de The Witcher

En effet, à l’occasion des Golden Joystick Awards, l’équipe de GamesRadar+ a pu s’entretenir avec l’acteur qui interprète Geralt de Riv dans les jeux de CD Projekt RED, qui en a alors profité pour s’exprimer sur cette quatrième saison de The Witcher. Et contrairement aux fans, qui n’ont pas manqué de fustiger la performance de Liam Hemsworth par rapport à celle d’Henry Cavill, Cockle estime quant à lui que ce dernier a fait un « travail fantastique ».

« J’adore Henry. Il était un sorceleur fantastique, donc j’étais triste de le voir partir. Mais j’ai regardé la nouvelle saison, et je trouve que Liam s’en sort plutôt bien. Il est différent. Il s’est approprié le personnage, et c’est ce qu’il devait faire en tant qu’acteur. Je trouve qu’il a fait un travail fantastique. J’ai donc hâte de voir la saison 5 ». Doug Cockle, à propos de la saison 4 de The Witcher

Voilà qui risque d’apporter un peu de baume au cœur à Liam Hemsworth, pour qui l’arrivée dans l’aventure The Witcher n’aura définitivement pas été de tout repos. Pourtant, comme le confiait l’acteur en amont de la diffusion de la saison 4, il n’a pas hésité à s’impliquer autant que possible dans la préparation de son rôle. Quitte à relancer The Witcher 3 avant le tournage afin de s’imprégner au mieux de l’esprit de Geralt.

D’ailleurs, peu avant la diffusion de la nouvelle saison, Henry Cavill n’a lui-même pas hésité à apporter tout son soutien à son remplaçant, auquel il a fièrement « transmis le flambeau avec respect » tout en clamant son « enthousiasme à l’idée de découvrir la version qu[‘il] offrira de cet homme si fascinant et nuancé ». Un enthousiasme non partagé par les fans, cependant, ce qui n’empêchera pas The Witcher de revenir pour une cinquième et dernière saison.

Source : GamesRadar+