Après une saison 2 très regardée, Netflix confirme le début de la production pour la saison 3 de The Witcher. Une image sur le tournage et la trame globale agrémentent la nouvelle.

Quand un programme cartonne, selon les critères du groupe, Netflix se donne à fond comme avec la série The Witcher. C'est donc sans grande surprise que le géant de la SVOD officialise le lancement de la saison 3 avec une photo.

The Witcher : les premiers détails de la saison 3

Comme si les températures n'étaient pas déjà suffisamment basses, voici une première image pour la saison 3 pour la série Netflix The Witcher sous la neige. On distingue, posés au calme sur leurs chaises pliantes, Henry Cavill (Geralt de Riv), Freya Allan (Ciri) et Anya Chalotra (Yennefer de Vengerberg).

C'est peu, il est vrai, et c'est pourquoi la firme au N rouge s'est fendue d'un second tweet pour révéler le synopsis de The Witcher saison 3.

Alors que les monarques, les mages et les bêtes du continent se disputent pour la capturer, Geralt dissimule Ciri, déterminé à protéger sa famille réunie depuis peu devant ceux qui menacent de la détruire. Responsable de l'entraînement magique de Ciri, Yennefer les amène dans la forteresse protégée d'Aretuza, où elle espère en découvrir en découvrir plus sur les pouvoirs inexploités de la jeune fille. Au lieu de cela, ils découvrent qu'ils ont atterri sur un champ de bataille de corruption politique, de magie noire et de trahison. Ils doivent riposter, tout mettre en jeu - ou risquer de se perdre à tout jamais.

La saison 2 est l'un des plus gros cartons de Netflix

Pour réaliser cette salve d'épisodes de The Witcher, la société s'entoure de metteurs en scène qui ont travaillé sur des séries produites ou diffusées par Netflix. On aura ainsi : Stephen Surjik (Reacher, The Umbrella Academy), Gandja Monteiro (Brand New Cherry Flavor, The Chi), Loni Peristere (American Horror Story, A Series of Unfortunate Events) and Bola Ogun (Raising Dion, Lucifer).

Une bonne nouvelle pour les fans après la longue attente de la saison 2 qui, malgré les problèmes de production liés au Covid, a tout emporté sur son passage. Elle est dans le top 10 des séries les plus vues de la plateforme, durant les 28 premiers jours, avec plus de 540 millions d'heures visionnés devançant des programmes plus mainstream tels qu'Emily in Paris ou encore You.