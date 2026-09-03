Alors que CD Projekt RED et Fool's Theory se focalisent actuellement sur The Witcher 3 Remastered (à venir le 29 septembre 2026), son extension Songs of the Past (2027) et Witcher 4 (2028), on a récemment appris que cela impacterait directement le développement du Remake du premier épisode. Pour des raisons de planning et de production sur les autres projets plus urgents, le Remake risque donc de ne pas sortir avant un long moment.

Le développement de The Witcher 1 Remake momentanément en pause

Annoncé pour la première fois il y a déjà des années pour un développement sous Unreal Engine 5 par Fool's Theory, The Witcher 1 Remake a depuis rencontré de nombreuses embuches. À l'occasion de la Gamescom 2026 la semaine dernière, nous avons eu des nouvelles de l'implication du studio dans les projets de CD Projekt RED autour de sa licence phare.

Pour rappel, Fool's Theory s'occupe également de l'extension Songs of the Past, et nous avons appris par une récente interview par The Game Business de Michał Nowakowski, PDG adjoint de CD Projekt RED, qu'il va également aider le studio principal sur The Witcher 4. « Nous avons entamé une collaboration avec Fool’s Theory. Ils devaient travailler sur le Remake du premier jeu, mais nous avons réalisé que cela nécessitait un peu plus de temps en raison de certaines dépendances technologiques liées à The Witcher 4 », avait-il déclaré.

Par voie de conséquence, comme CD Projekt RED l'a confirmé par la suite auprès de Gamespot : « Fool’s Theory se concentre principalement sur le développement de Songs of the Past, tandis qu'une partie relativement restreinte de l'équipe soutient le développement du quatrième épisode. Comme nous l'avons annoncé précédemment, le développement de The Witcher Remake a temporairement intégré celui de Witcher 4 ».

© CD Projekt RED/Fool's Theory

Vers une sortie du Remake à l'horizon 2028 voire 2029 ?

Compte tenu du fait que l'extension Songs of the Past arrive en 2027 et que The Witcher 4 sortira en 2028, à quoi s'attendre concernant la sortie du Remake du premier épisode ? Si CD Projekt RED a besoin de plus de main d'œuvre sur le quatrième opus après la sortie de Songs of the Past afin de donner corps à ses folles ambitions, cela pourrait retarder d'autant le développement du Remake de Witcher premier du nom. Il ne serait donc pas surprenant que celui ne sorte qu'après le quatrième opus, voire en 2029, pour garnir efficacement le calendrier fiscal du studio polonais. L'avenir nous le dira.

Source : Gamespot