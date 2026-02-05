Si vous attendez The Witcher Remake en plus du quatrième épisode centré sur Ciri, il faudra se préparer à une déception d'après un nouveau rapport sur le sujet.

En développement chez Fool's Theory en parallèle de The Witcher 4 qui occupe quant à lui une grande partie des forces de CD Projekt RED, The Witcher Remake pourrait finalement rester en gestation plus longtemps que prévu. C'est en tout cas ce qu'aurait avancé Mateusz Chrzanowski, un analyste du groupe financier polonais Noble Securities, à qui l'on doit de nombreuses prédictions récentes autour des adaptations vidéoludiques de l'univers d'Andrzej Sapkowski.

The Witcher 1 Remake pourrait rater un coche charnière du jeu original

Après une prédiction relative à la sortie d'un troisième DLC pour The Witcher 3 dans le courant de l'année, qui servirait de pont entre la trilogie de Geralt et celle de Ciri à venir ; puis une analyse à propos du budget potentiellement historique de The Witcher 4, Mateusz Chrzanowski s'est ensuite penché sur le cas de The Witcher Remake, a priori toujours en développement chez Fool's Theory sur l'Unreal Engine 5 depuis maintenant plusieurs années, et qui risque donc malheureusement de l'être pendant encore un moment de plus.

D'après l'analyste du groupe financier polonais Noble Securities, Fool's Theory aurait en effet été mobilisé pour contribuer au développement de The Witcher 4, impliquant fatalement un possible report de The Witcher Remake. Il pourrait ainsi rater le coche de l'anniversaire des 20 ans du jeu original, sorti pour rappel en 2007, pour finalement sortir courant 2028. À noter que cela signifierait que CD Projekt RED serait donc en mesure de sortir un nouveau jeu par an dans les années à venir.

D'après plusieurs rumeurs et prédictions, The Witcher 4 devrait en effet sortir courant fin 2027. Afin de ne pas se concurrencer soi-même, CD Projekt RED pourrait donc prendre la décision logique de sortir The Witcher Remake l'année suivante, et un certain Cyberpunk 2, ou tout au projet dans les cartons au sein du studio polonais, pourrait ainsi quant à lui sortir courant 2029. Naturellement, il s'agit là de simples analyses et prédictions, aussi pertinentes puissent-elles être. Il convient donc d'attendre des annonces officielles de la part des principaux intéressés pour en avoir le cœur net.

