Dans les forges de CD Projekt RED et de ses studios partenaires, ce sont pas moins de quatre projets distincts dans l'univers de The Witcher qui sont à un stade plus ou moins avancé de développement. Nous avons en effet le troisième DLC de The Wild Hunt, The Witcher 4, un Remake du premier épisode, et enfin un spin-off multijoueur. Les fans des œuvres d'Andrzej Sapkowski ont donc de nombreuses raisons de se réjouir, mais travailler sur tous ces projets n'est définitivement pas de tout repos pour ses développements. Tel est notamment le cas pour le Remake du tout premier jeu du studio polonais pour une raison toute bête, mais qui leur a fait visiblement fait perdre beaucoup de temps.

Problème d'archivage des savoirs pour The Witcher Remake

Alors que le tout premier jeu The Witcher, et même le premier jeu marquant de CD Projekt RED, va fêter l'an prochain ses 20 ans, le studio polonais a récemment eu l'occasion de se confier sur les coulisses du développement de son Remake. Plus précisément, c'est le scénariste technique en chef du projet, Jarosław Ruciński, qui a partagé quelques anecdotes à ce sujet dans le cadre de la conférence Digital Dragons 2026 qui a eu lieu à Cracovie, en Pologne, le pays natal du studio.

On apprend ainsi que le travail sur The Witcher Remake s'avère particulièrement difficile, et ce principalement pour une raison qui a cause un sacré casse-tête à ses créateurs : l'absence de documentation du jeu original. « Le véritable impact de notre documentation quotidienne nous a frappé en 2022 quand on a annoncé qu'on travaillait sur le Remake. On a réalisé qu'après coup que nous n'avions quasiment rien préservé de nos connaissances techniques de l'épique. Heureusement, nous avons des vétérans qui travaillent chez Fool's Theory [le studio principal qui s'occupe de The Witcher Remake ; NDLR] et qui se rappellent de leur travail sur le jeu de base. Mais 18 ans, ça fait mal à la mémoire ».

Les développeurs ont donc pour ainsi dire dû quasiment recréer l'intégralité du jeu à partir de zéro et leurs souvenirs de l'œuvre originale. « On a souvent eu l'impression d'essayer de résoudre un puzzle auquel il manque la moitié des pièces. La leçon a été rude, et je me rends compte qu'une documentation horriblement chaotique aurait été mille fois mieux que pas de documentation du tout » Fort de ce constat, on peut donc s'attendre à ce que The Witcher Remake ne sorte pas de sitôt. Arrivera-t-il toutefois à temps pour fêter son vingtième anniversaire ? L'avenir nous le dira.

© CD Projekt RED

Source : Digital Dragons 2026