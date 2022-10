Tada ! Le très mystérieux projet Canis Majoris officialise sa nature, c'est The Witcher Remake. Oui, encore un remake dirons certains.

CD Projekt Red annonce The Witcher Remake

En complément de The Witcher 4, les développeurs de CD Projekt Red travaillent sur deux jeux dans l'univers du sorceleur. Project Sirius, conçu par Molasses By The Flood, qui est en pré-production et qui aura un mode multijoueur. Et le second projet, c'est donc The Witcher Remake.

Plusieurs infos sont à retenir à commencer par la plus importante : le matériau d'origine devrait être respecté. Le remake est élaboré le studio polonais Fool's Theory. Un lieu où qui comprend des vétérans de la franchise. CD Projekt Red est là aussi pour « assurer une supervision créative complète ». Pas plus de détails, mais comme les prochaines productions de la société, The Witcher Remake sera reconstruit de zéro sous Unreal Engine 5. On parle même d'une « réinterprétation ».

The Witcher est le projet qui a tout commencé pour nous, pour CD PROJEKT RED. C’est le tout premier jeu que nous avons fait, et c’était un grand moment pour nous à l’époque. En revenant à cette époque et recréant le jeu pour que la nouvelle génération de joueurs et joueuses puissent vivre l’expérience, c’est tout aussi énorme pour nous, peut-être même plus encore. La collaboration avec Fool’s Theory sur le projet est tout aussi excitante, puisque certaines personnes là-bas ont été impliquées dans le développement des jeux The Witcher. Ils connaissent bien le matériel source, ils savent à quel point les joueurs et joueuses attendent ce genre de recréation, et ils savent comment faire des jeux ambitieux et incroyables. Et même s’il va falloir encore du temps avant de partager davantage d’infos sur le jeu, je sais que le jeu en vaudra la chandelle. Adam Badowski, patron de CD Projekt Red, via communiqué de presse.

Un projet qui fait des heureux

The Witcher Remake fera sans aucun doute des heureux. Jakub Rokosz, PDG de Fool's Theory, est l'un d'eux. Il se dit très content à l'idée de collaborer à nouveau avec d'anciens collègues :