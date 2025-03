CD Projekt profite de son bilan fiscal annuel pour donner des nouvelles de The Witcher Remake. Ça va en étonner plus d'un, c'est certain, mais ça s'annonce prometteur.

Avec la fin du mois de mars arrivée, CD Projekt s'est prêté au jeu du bilan de l'exercice financier en train de se conclure. L'appel aux investisseurs a permis au studio de revenir sur les performances de ses dernières productions. Ç'a été aussi l'occasion d'aborder l'avenir et de faire le point sur les jeux à venir. Ainsi, nous avons enfin eu des nouvelles officielles de The Witcher Remake. Le studio va la jouer stratégiquement.

The Witcher Remake dévoile ses ambitions

CD Projekt avait des nouvelles réjouissantes à partager à l'occasion de ce bilan annuel. Les fans du studio polonais vont sûrement être enthousiastes en apprenant que le développement de The Witcher 4 va se densifier dans les prochains mois, tandis que le nouveau Cyberpunk ne va pas tarder à entrer en pré-production.

En revanche, un autre jeu très attendu va continuer de prendre son temps. Il s'agit du remake très ambitieux du premier The Witcher. Connu aussi sous le nom de code « Canis Majoris », ça fait déjà plusieurs années qu'il a été mis sur la table mais il reste pour le moment en phase conceptuelle. Il faut dire que le studio Fool's Theory, en charge du développement, a été bien occupé avec la production de son jeu, The Thaumaturge, sorti en mars 2024 sur PC.

Mais, CD Projekt, qui supervise le projet, a bien une idée pour la suite. Une « petite partie » des équipes de Fool's Theory est conviée à prendre part à un autre projet du studio. De fait, elle va se mobiliser sur The Witcher 4. L'idée est que cela serve à la refonte des premières aventures vidéoludiques du Sorceleur. Ainsi, l'objectif est de relever les « assets, outils et pipelines nécessaires pour un développement plus efficace du remake de The Witcher ».

Ce n'est peut-être pas la déclaration que les fans attendaient, mais cette initiative souligne l'ambition de ce projet. The Witcher Remake compte bien se hisser à la hauteur des récentes productions de CD Projekt. On sait déjà que le jeu devrait adopter des changements par rapport à la version originelle. Mais, c'est autre chose qu'on retiendra dans l'immédiat. Cette refonte va vraiment s'inspirer des nouvelles technologies et des visuels les plus récents. On peut donc s'attendre à une véritable version current gen, voire proche de la next-gen.

