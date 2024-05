Le 21 mai, The Witcher 3 accueillait en effet officiellement REDkit, offrant tous les outils nécessaires aux moddeurs pour créer tout ce qu'ils souhaitent sur le chef d'œuvre de CD Projekt RED. En à peine quelques heures, l'un d'entre eux en a profité pour reproduire notamment l'une des plus grandes villes du premier opus. The Witcher Remake et Fool's Theory en sueur ?

The Witcher Remake: REDkit Edition

À la suite du lancement de REDkit, la Community Manager de CD Projekt RED Carolin Wendt a mis au défi les moddeurs. « Communauté, ne me décevez pas. Je veux voir les mods les plus bizarres, les plus ambitieux et les plus fan-fictionnesques de votre part à tous ». Il semblerait que, en à peine deux jours, ceux-ci ont déjà allègrement répondu présent. L'un d'entre eux, AngryCatser, a notamment reproduit des zones du premier opus, dont Vizima, la plus grande ville du vénérable jeu sorti en 2007.

Une rapidité d'exécution qui force le respect, malgré un rendu du portage fait, de l'aveu du moddeur lui-même, à la va-vite. Il admet qu'il y a largement de quoi améliorer l'ensemble, notamment sur le plan visuel. Si une telle recréation, malgré son manque de finition, peut être exécutée en si peu de temps, les moddeurs pourraient bien nous proposer un The Witcher Remake officieux avant sa version officielle. Rappelons que celle-ci est développée par Fool's Theory, sur l'Unreal Engine 5. Pour les prochaines productions sous sa tutelle, CD Projekt RED a en effet décidé d'abandonner son moteur maison pour lui préférer celui d'Epic Games.

Si tout va bien, le Remake du premier opus pourrait arriver courant 2026. Les fans de la franchise dark fantasy désormais iconique surveillent bien sûr également The Witcher 4. La sortie du premier volet d'une nouvelle saga dans l'univers imaginé par Andrzej Sapkowski n'est cependant pas près de nous être contée par le studio polonais. Le titre extrêmement attendu devrait en effet entrer en production cette année, pour une sortie qui semble encore bien trop lointaine. Les moddeurs pourraient toutefois nous aider à patienter avec une suite officieuse de leur cru.