Bonne nouvelle pour les fans de The Witcher, puisque le prochain livre tant attendu est enfin dévoilé et qu’on peut même déjà l’acheter en France. Voici ce que l’on sait.

Bonne nouvelle pour les fans de fantasy : le prochain roman de l’univers de The Witcher est déjà disponible en précommande. Intitulé La Croisée des corbeaux, ce nouveau tome signé Andrzej Sapkowski paraîtra en France le 1er octobre 2025 chez Bragelonne. Les lecteurs peuvent dès maintenant réserver leur exemplaire au prix de 17,95 € pour l’édition brochée, ou 9,99 € en format Kindle.

Un retour sur la jeunesse de Geralt pour The Witcher

Ce nouvel opus ne raconte pas une suite, mais plonge dans le passé de Geralt de Riv. Avant d’être connu comme le Loup Blanc, il n’était qu’un jeune sorceleur formé à Kaer Morhen. Le roman The Witcher s’intéresse à ses premiers pas dans un monde qui le rejette et le craint. Après un acte héroïque qui tourne mal, Geralt échappe de peu à la mort grâce à Preston Holt, un sorceleur au passé trouble. Sous son enseignement, il découvre ce que signifie réellement suivre la Voie et tracer son propre chemin dans un univers rempli de dangers et de dilemmes moraux.

Avec ses 320 pages, The Witcher La Croisée des corbeaux s’annonce comme un événement littéraire pour la rentrée. L’écriture sombre et nuancée de Sapkowski promet un récit riche en émotions, où l’on découvre un Geralt encore en devenir. Pour les fans de l’univers, c’est l’occasion parfaite de replonger dans la légende, mais aussi de la voir sous un angle inédit.

Entre le succès mondial des jeux vidéo signés CD Projekt Red et la popularité de la série Netflix, l’attente autour de chaque nouveau roman Witcher est immense. Cette nouvelle parution ne fait pas exception et devrait séduire aussi bien les fidèles de longue date que les nouveaux lecteurs attirés par l’univers.

Où précommander le roman ?

Le nouveau roman de l’univers The Witcher peut déjà être réservé chez plusieurs enseignes. Vous pouvez le précommander directement sur FNAC, Amazon, E.Leclerc ou encore Cultura. Les commandes sont ouvertes dès maintenant, avec une livraison prévue pour la sortie officielle le 1er octobre 2025.