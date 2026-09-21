En attendant The Witcher 4 courant 2028, le créateur de l'univers dont les jeux de CD Projekt RED s'inspirent a annoncé une bonne nouvelle aux fans de sa saga littéraire.

Tandis que CD Projekt RED continue de développer des jeux allant au-delà du carcan des livres originaux avec The Witcher 4, l'auteur polonais à succès Andrzej Sapkowski continue lui aussi en parallèle à raconter des histoires dans son propre univers, mais dans sa propre chronologie. Après La Croisée des Corbeaux sorti mondialement en 2025, le romancier a ainsi récemment annoncé que son travail sur un nouveau livre touche bientôt à son rythme, pour une sortie (initialement en polonai) à prévoir pas plus tard que courant 2027.

Un nouveau livre The Witcher annoncé pour 2027 par Andrzej Sapkowski

Des années après la fin de la très populaire série originale de livres The Witcher, Andrzej Sapkowski a visiblement encore de nombreuses histoires à raconter dans son célèbre univers dark fantasy, alors qu'il travaille sur un nouveau livre. La Croisée des Corbeaux, sorti en 2025 le dernier roman en date, retraçait la jeunesse de ce cher Geralt de Riv et ses premiers pas en tant que sorceleur. Avant cela, La Saison des Orages venait se caler entre deux livres de l'arc autour de Ciri.

Tandis que les jeux The Witcher de CD Projekt RED racontent une version alternative de l'histoire au-delà des livres, Andrzej Sapkowski préfère se concentrer de son côté sur les nombreuses aventures que Geralt a vécu pendant sa très longue existence de plus d'une centaine d'années. Le célèbre auteur polonais a ainsi récemment confié lors de l'événement Copernicon à Torun que le nouvel ouvrage sur lequel il travaille devrait « en théorie » être terminé « d'ici fin 2027 ».

De quoi parlera le prochain livre The Witcher ?

Pour l'heure, Andrzej Sapkowski n'a rien dit de plus à propos de son nouveau livre The Witcher à part une potentielle sortie l'année prochaine. Reste donc à savoir quelle histoire il racontera. En principe, il se concentrera de nouveau sur son personnage principal, le sorceleur Geralt de Riv. L'auteur a en effet expliqué que, au-delà du livre La Dame du Lac, il considère de son côté qu'il n y a « plus rien à raconter ». Nous pourrions donc avoir droit à une suite de La Croisée des Corbeaux avec un Geralt plus jeune, ou une toute autre histoire.

© Andrzej Sapkowski

Quand sortira le prochain livre en-dehors de la Pologne ?

Il convient enfin de noter que la sortie du prochain livre The Witcher « d'ici fin 2027 » ne concerne en principe que la Pologne. Il faudra ensuite attendre une traduction dans d'autres langues. Cela peut prendre un certain temps. Pour référence, La Croisée des Corbeaux a fait une première parution en Pologne en décembre 2024, pour une sortie mondiale en septembre 2025.

Il se pourrait donc que le prochain roman n'arrive pas chez nous avant 2028, soit la même année qu'un certain et très attendu The Witcher 4. Une heureuse coïncidence qui profitera tant à CD Projekt RED qu'à l'auteur original du célèbre univers dark fantasy ? L'avenir nous le dira.

Source : 02 Poland