Après avoir annoncé un nouvel épisode pour la saga, CD Projekt Red sort de son silence pour donner des nouvelles du patch next-gen de The Witcher 3. Et elles ne sont pas bonnes.

Mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui attendaient le patch The Witcher 3 sur PS5 et Xbox Series pour refaire le jeu. La mise à jour est encore en chantier.

Les versions PS5 et Xbox Series de The Witcher 3 repoussées

Il faudra se montrer patient avant de revoir Geralt, Yennefer et Triss sous leur meilleur jour. CD Projekt RED a annoncé la mauvaise nouvelle sur ses réseaux sociaux : la version next-gen de The Witcher 3 aura du retard. Actuellement entre les mains de Saber Interactive, à qui l’on doit le portage Switch, le projet va finalement être repris en interne. Les versions dédiées à la PS5 et aux Xbox Series sont donc reportées à une date indéterminée, avec une sortie d’ici le second trimestre de 2022.

Nous avons décidé de confier le travail restant sur la version next-gen de The Witcher 3 : Wild Hunt à notre équipe de développement interne. Nous évaluons actuellement l'étendue du travail à effectuer et devons donc reporter la sortie du deuxième trimestre jusqu'à nouvel ordre

Un lancement prévu pour le second trimestre

Le studio polonais promet néanmoins de donner des nouvelles dès qu’ils auront plus de visibilité sur l’avancée du projet. Rappelons qu’à sa sortie, la version next-gen de The Witcher 3 sera disponible à l’achat en standalone sur PC, Xbox Series et PS5, ou en mise à niveau gratuite pour ceux qui possèdent déjà le jeu. Si CD Projekt RED ne l’a pas mentionné, on imagine que le DLC gratuit inspiré de la série est lui aussi retardé.

Dommage, car la seconde saison de la série Netflix et l’annonce d’un nouveau The Witcher a sans doute fait trépider d’impatience certains fans. Cet opus marquera le début d’une nouvelle saga dirigée par Jason Slama, à la tête du jeu Gwent depuis 2018. Le titre signera aussi la fin du RedEngine au profit du moteur Unreal Engine 5.

En attendant, celles et ceux qui attendaient cette opportunité pour (re)découvrir les aventures de Geralt de Riv devront se tourner sur la rétrocompatibilité de leurs PS5 et Xbox Series. Il n’y aura pas de grosses améliorations, mais ils bénéficieront tout de même des optimisations classiques et d’un peu plus de fluidité.