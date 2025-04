La sortie de The Witcher 4 est encore lointaine et Geralt n'en sera pas le personnage principal puisqu'il cède sa place à Ciri, même s'il sera bien dans le jeu. Pour revoir le sorceleur, vous pouvez toujours vous tourner vers les adaptations Netflix avec le récent film d'animation The Witcher : Les Sirènes des abysses, et la prochaine saison 4 de la série live-action qui, sauf changement, sera disponible quelque part en 2025 sur la plateforme au N rouge.

Déjà des leaks pour la saison 5 de la série Netflix The Witcher

On devrait normalement « bientôt » découvrir le nouveau Geralt de Riv, incarné par Liam Hemsworth qui remplace Henry Cavill, dans la saison 4 de The Witcher. « The Witcher reviendra pour une quatrième saison sur Netflix en 2025, avec Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Riv » a confirmé le service SVOD en début d'année. À moins d'un problème majeur de dernière minute, ce sera donc bien disponible cette année. Cette quatrième, ainsi que la cinquième qui sera la conclusion de cette série live-action The Witcher, visent à couvrir les intrigues et événements des livres Le Baptême du feu, La Tour de l'hirondelle et La Dame du Lac.



Crédits : Redanian Intelligence.

Alors que la saison 4 de The Witcher doit encore officialiser sa date de diffusion, on a déjà des premiers leaks pour la fin de la série Netflix et donc de la saison 5 qui est actuellement en cours de tournage. On a notamment une image de ce qui est visiblement la doublure de Liam Hemsworth, en train de marcher sur le tournage à Bourne Wood, et de celle de Laurence Fishburne qui jouera Regis. Ce sera l'un des ajouts du casting de la saison 4 de la série The Witcher. En plus de ces deux clichés volés, les sources de Redanian Intelligence ont pu prendre deux très courtes vidéos où Geralt et Regis rencontrent des apiculteurs après avoir déserté. Des chevaliers crient et sont aussi à la recherche de Geralt. D'ici une prise de parole de Netflix, on aura peut-être d'autres fuites sur cette saison 4 de The Witcher.

Source : Redanian Intelligence.