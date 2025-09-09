En dépit du silence assourdissant de Netflix à propos de la Saison 4 de la série The Witcher, sa date de sortie sur la plateforme commence enfin à se dessiner.

Depuis le départ d'Henry Cavill et une réception de plus en plus froide autour de sa série The Witcher, Netflix fait profil bas s'agissant des développements de ses deux dernières saisons. Via divers leaks ces derniers mois, on sait toutefois que la cinquième et ultime saison de l'adaptation des livres d'Andrzej Sapkowski est actuellement en plein tournage. La prochaine à venir est de son côté en postproduction. Malgré de potentiels signes d'un report en 2026, il semble finalement que sa sortie soit bien maintenue pour cette année, et qu'elle arriverait même très prochainement.

Si l'on en croit nos généralement bien informés confrères chez Redanian Intelligence, Netflix s'apprêterait bientôt à annoncer comme il se doit la date de sortie de la Saison 4 de The Witcher. Celle-ci aurait bientôt fini sa phase de production et pourrait, selon des sources du site proches du projet, arriver plus tôt qu'on ne le pense. Il serait en effet question d'un début de diffusion courant octobre 2025, potentiellement plutôt vers la fin du mois.

On peut toutefois s'interroger sur le curieux silence de Netflix autour de la prochaine saison de The Witcher. Autrefois l'un de ses plus gros programmes, l'adaptation semble aujourd'hui faire figure de mouton noir de la famille. Alors que d'autres grosses séries comme Mercredi ou Stranger Things ont droit à des annonces des mois, voire années, avant leur sortie, les prochaines aventures d'un Geralt de Riv désormais incarné par Liam Hemsworth ne jouissent clairement pas du même niveau d'exposition.

Même constat pour le spin-off de The Witcher centrée sur les Rats, la bande d'adolescents que rejoint Ciri dans la Saison 3, qu'on croyait d'après les dernières nouvelles à son sujet abandonné corps et bien. Toujours d'après Redanian Intelligence, il n'en serait finalement rien, et celui-ci prendrait la forme d'un épisode spécial à venir plus tard dans l'année, même s'il faut visiblement s'attendre à un potentiel « désastre ». Malgré une certaine fiabilité maintes fois prouvée des informations partagées par le site, il convient d'attendre des annonces plus officielles pour en avoir le cœur net.

