Le tournage de la saison 4 de la série The Witcher de Netflix bat son plein. À ce titre, une image volée du futur costume de Geralt se fait jour... et elle pose quelque peu question.

Malheureusement, l'image en question ne présente pas Liam Hemsworth, qui reprend le flambeau suite au départ d'Henry Cavill. Elle présente en effet sa doublure pour les cascades. Et sa réception par les fans de The Witcher est pour le moins contrastée.

Nouveau Geralt et nouveau costume pour The Witcher Netflix

Nous l'apprenions il y a quelque temps : Netflix comptait se rapprocher des jeux de CD Projekt RED s'agissant des costumes dans la saison 4 de la série The Witcher. La Ciri de Freya Allan devrait arborer une tenue proche de son pendant vidéoludique. S'agissant de Geralt, il était question d'une tenue rappelant la version Grand-Maître de celle de l'École du Loup. Restait encore à voir le résultat. C'est désormais chose faite via une image volée de la doublure d'un Liam Hemsworth qui semble physiquement très préparé à entrer dans la veste en cuir d'Henry Cavill.

Malheureusement, pour de nombreux fans des livres et des jeux The Witcher, la réception de cette image volée est assez contrastée. Certains estiment que la qualité des costumes va de mal en pis pour la série Netflix. D'autres pensent au contraire que ce nouveau costume rejoint la description plus sobre des livres. Rappelons ceci étant dit que le Geralt d'Henry Cavill avait différentes tenus en fonction des situations. Celle présentée ici semble ainsi plutôt correspondre à une tenue de tous les jours.

Une première apparence trompeuse ?

Reste maintenant à voir ce que tout cela donnera sur Liam Hemsworth lui-même. Puisque la saison 4 de la série Netflix devrait être diffusée fin 2024 ou début 2025, un premier trailer en bonne et due forme ne saurait tarder. Cette apparence préliminaire est-elle trompeuse et le show peut-il recoller les morceaux avec de nombreux fans déçus au fil des précédentes saisons ? L'avenir nous le dira.

Outre Liam Hemsworth, cette nouvelle saison disposera en tout cas d'un solide casting. Sharlto Copley (Discrict 9) incarnera en effet pour rappel Leo Bonhart, et James Purfroy (Churchill) jouera l'espion Nilfgaardien Stefan Skellen. Du côté des amis de Geralt, nous aurons Laurence Fishburne dans le rôle de Régis, et Danny Woodburn (TMNT) représentera Zoltan Chivay.