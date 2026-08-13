Project Sirius, le spin-off multijoueur de The Witcher, doit faire face à une nouvelle épreuve. CD Projekt procède a un remaniement de ses équipes, délestant l'équipe de plusieurs de ses membres.

Le quatrième épisode n'est pas la seule nouveauté en vue pour la franchise The Witcher. CD Projekt travaille en plus sur un remake, mais aussi sur un certain Project Sirius qui promet une expérience vraiment nouvelle pour l'univers du Sorceleur. De fait, il s'agira d'un spin-off multijoueur. Sauf que les dernières nouvelles tendent à inquiéter sur le déroulé du développement en coulisses. Des licenciements viennent d'être confirmés.

The Witcher Sirius subit de nouveaux licenciements

L'équipe de The Molasses Flood a vu plusieurs de ses membres faire leurs cartons hier. La nouvelle est d'abord parvenue par Kotaku, qui en a eu vent via une source restée anonyme. Le média rapportait en effet que 9 personnes liées au Project Sirius, le multi de The Witcher, avaient été remerciées, tandis que 9 autres seraient réaffectés à d'autres chantiers chez CD Projekt.

Un peu plus tard dans la journée, IGN a pu parler avec un représentant officiel de CD Projekt. La mauvaise nouvelle a alors été confirmée : « Nous avons ajusté la taille de l'équipe Sirius pour coïncider avec les besoins du projet à ce stade du développement ». Ainsi, 9 personnes affectées au spin-off The Witcher multijoueur ont été licenciées. 4 travaillaient à Boston et 5 autres dans le studio de Varsovie. En parallèle, le représentant confirme que 9 autres employés seront réaffectées à d'autres productions au sein du studio polonais.

Pourquoi ces départs dans les studios CD Projekt inquiètent ?

Au regard de la déclaration de CD Projekt, on se dit que ces licenciements sont logiques si The Witcher Sirius requiert moins de main d'œuvre à l'heure actuelle. Mais là où le doute sur la viabilité du projet s'installe, c'est ce que c'est pas la première fois qu'il rencontre des difficultés.

En effet, Project Sirius a été annoncé il y a déjà 4 ans, en 2022. Or, l'année suivante, il connaissait un reboot en interne. Rappelons aussi qu'en avril dernier, CD Projekt affichait 83 personnes affectées au projet. Actuellement, elles ne seraient donc plus que 60. Voilà qui questionne sur le développement de ce The Witcher multjoueur.