Un des développeurs historiques de The Witcher est revenu sur le développement du jeu et sur une fonctionnalité qui sera au cœur d’un des prochains jeux, 20 ans après.

CD Projekt RED a parcouru un long chemin depuis ses débuts, malgré plusieurs périodes de turbulences, notamment le lancement de Cyberpunk 2077. Désormais fort de plus de 1300 employés répartis dans plus de 40 pays, le studio polonais dispose aujourd’hui des moyens nécessaires pour concrétiser une ambition qu’il nourrit depuis The Witcher 1, soit plus de 20 ans, comme l’a révélé l’un de ses développeurs historiques.

Cyberpunk 2077 l’avait abandonnée lui aussi, mais l’idée a commencé à germer il y a 20 ans avec le premier jeu The Witcher. Au début du développement de l’épisode initiatique d’une trilogie qui restera désormais dans les mémoires, CD Projekt RED avait pour ambition d’y incorporer un mode multijoueur. Lors d’une conférence organisée à la Digital Dragons, Adrian Fulneczek, auteur senior chez le studio, est revenu sur la genèse et les premières ébauches de ce qui deviendra par la suite The Witcher 1, carnet de notes à l’appui. « Ça liste toutes les fonctionnalités que l’on voulait intégrer dans le jeu, dont un mode multijoueur. Ça ne s’est pas fait, mais ça montrait l’ambition », a-t-il expliqué.

A cette époque, CD Projekt RED avait formé une toute petite équipe soudée qui avait mis au point leur « savoir-faire, leur processus et logique au fur et à mesure ». Elle n'avait visiblement pas encore les épaules assez solides pour ajouter un multijoueur à The Witcher, un RPG qui déjà très complet. Quelques années plus tard, le studio polonais tentera une nouvelle fois d’explorer cette voie avec Cyberpunk 2077. Là encore, un mode multijoueur a été à l’étude avant d’être abandonné en cours de route. Plusieurs offres d’emplois suggèrent cependant que Cyberpunk 2 pourrait comprendre de tels éléments.

Mais c’est surtout avec The Witcher Sirius que CD Projekt RED pourra concrétiser cette ambition vieille de 20 ans. Depuis 4 ans, The Molasses Flood, désormais dans le giron de CDPR, s’attèle à créer un spin-off multijoueur narratif de la saga, non sans difficultés. Le projet a déjà subi un reboot, mais ses rangs se sont récemment renforcés avec un nouvel élément au pedigree rassurant : Kwan Perng, qui a occupé un poste clé sur l’extension acclamée La Forme Finale de Destiny 2. Son talent pour raconter des histoires riches sur des jeux multijoueurs sera un atout de taille, mais il faudra s’armer de patience avant d’en découvrir quelle forme prendra réellement ce The Witcher Sirius.

Source : Gamesradar