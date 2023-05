CD Projekt RED a de grands projets pour la licence The Witcher. Ce sont pas moins de trois jeux qui sont actuellement en développement. Une nouvelle trilogie qui sera initiée par The Witcher 4, un remake tout premier épisode et enfin le fameux Project Sirius. Un jeu qui s’annonçait comme un spin-off différent des autres propositions vidéoludiques à ce jour en mettant l’accent sur la coopération. L’éditeur polonais a cependant décidé de recommencer le projet de zéro et cela a déjà un impact sur le petit studio qui le prépare.

Le reboot de The Witcher Sirius a déjà de lourdes conséquences

Le reboot de The Witcher Sirus est déjà lourd de conséquences. La petite équipe de The Molasses Flood travaille actuellement sur un jeu autour de l’univers bien différent des autres. L’objectif de ce projet encore bien énigmatique : proposer une expérience rafraîchissante, unique et encore jamais vue pour la licence. Cela devait se traduire par un jeu multijoueur en coopération avec du PvE, sans pour autant négliger la narration. Le problème, c’est que les premières esquisses de The Witcher Sirius n’ont pas convaincu le studio polonais. Mars 2023, CD Projekt annonçait que le développement allait repartir de zéro, le concept original et son potentiel commercial n’étant pas à la hauteur des attentes. S’il s’est montré rassurant quant à l’avancée de cette nouvelle version du jeu, The Molasses Flood est contraint de se séparer de plusieurs employés.

Plusieurs membres du studio racheté par CD Projekt RED il y a un peu moins de deux ans ont en effet été remerciés ce vendredi 12 mai 2023. Robert Bailey, technical narrative designer sur The Witcher Sirius, a d’abord annoncé son licenciement. « Hier, j'ai été licencié de Molasses Flood. Ce n'était pas marrant de mettre ma bio à jour cette fois. J'ai adoré le travail que je faisais jusqu'à mon dernier jour et j'aurais adoré pouvoir le continuer », a-t-il écrit sur Twitter. Une vague de renvois qui semble impacter plusieurs autres départements dont celui consacré à la partie artistique.

Quel impact sur le développement ?

En l’absence d’informations officielles de la part du studio ou de son propriétaire, il était difficile de se faire une idée du nombre de développeurs qui ont été impactés. Il semblait néanmoins que cela ait touché un peu moins d’un dizaine de personnes si l’on se fie aux annonces faites sur les réseaux sociaux. Quelques heures plus tard, CD Projekt RED a confirmé sa décision de se séparer de 29 employés. L'entreprise polonaise a justifié auprès de Kotaku ces licenciement par le changement de The Witcher Sirius. « Parce qu'il a changé, la composition de l'équipe qui travaillait dessus aussi - principalement du côté de The Molasses Flood », a déclaré un porte-parole à nos confrères.

Ce sont au total 21 employés du studio de Boston racheté qui ont été remerciés et huit dans les locaux en Pologne. Même si cela peut paraître peu sur le papier, il convient de recontextualiser. The Molasses Flood est un petit studio d’une quarantaine de personnes. C'est donc la moitié de la force de travail qui quitte l'entreprise. La question se pose alors sur l'impact de ces départs sur le développement de The Witcher Sirius. On imagine que CD Projekt RED va assister les effectifs restants avec sa force de travail polonaise pour faire avancer le projet. L'éditeur se montrait en tout cas rassurant en fin de semaine dernière, expliquant que le jeu était sur la bonne voie.